La salle de l’Hôtel Casablanca a accueilli, jeudi 8 février 2024, un afterwork à l’anglaise organisé par CasaExpats, sous l’égide de son ambassadeur Slimane Benjelloun et en partenariat avec H24info.

Cet événement, marqué par une ambiance festive, a rassemblé des cadres supérieurs étrangers et marocains dans le but de promouvoir le work-life balance et de tisser des liens entre personnes partageant des visions communes.

CasaExpats, une plateforme de networking de prestige fondée par Najwa El Iraki en 2016, continue de prouver son excellence en organisant plus d’une quarantaine d’événements dédiés au networking de haut niveau. L’événement de jeudi dernier s’inscrit dans cette lignée, en créant un espace propice aux échanges professionnels et à l’enrichissement personnel.

La soirée a été ponctuée de conversations enrichissantes, où les participants ont pu partager leurs expériences et aspirations, illustrant parfaitement l’objectif de CasaExpats de favoriser une communauté professionnelle soudée et dynamique.

« Un immense merci est adressé à CFG, notre sponsor officiel, pour son soutien indéfectible, sans lequel cet afterwork n’aurait pas connu un tel succès. Leur engagement envers l’innovation et le développement professionnel est un pilier pour l’organisation d’événements de cette envergure », se félicitent les organisateurs.

« Nos partenaires média méritent également une reconnaissance spéciale pour leur rôle crucial dans la diffusion de l’événement, assurant ainsi son rayonnement au sein de la communauté d’affaires. Leur contribution a permis de mettre en lumière l’importance du networking et du développement personnel », poursuivent-ils dans un communiqué.

L’afterwork à l’Hôtel Casablanca, organisé par CasaExpats, a non seulement été une célébration du networking de haut niveau mais a aussi souligné l’importance d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Avec des événements toujours plus innovants et engageants, CasaExpats se positionne comme une figure de proue dans le domaine du networking au Maroc.