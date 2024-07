La Ville de Casablanca publie cette semaine encore les prix de gros, à titre indicatifs, des viandes, fruits et légumes les plus demandés. Ces prix sont fournis avec des fourchettes hautes et basses en fonction de la qualité du produit et de son origine.

D’après le bilan hebdomadaire publié, ce mercredi 24 juillet, par la SDL Casa Prestations, le marché de gros casablancais affiche cette semaine une légère hausse généralisée des prix des denrées alimentaires. La Société de Développement Locale précise toutefois qu’il s’agit de prix indicatifs de gros des fruits et légumes les plus demandés. Ces prix sont fournis avec des fourchettes hautes et basses en fonction de la qualité du produit et de son origine.

Dans la catégorie réservée pour les légumes, les tomates ont enregistré une légère hausse des prix passant de 1,50 et 4,00 à 2,00 et 4,50 Dhs/Kg. Après plusieurs semaines de hausse maintenue, la courge a finalement vu son prix baisser. Actuellement, son prix varie entre 2 Dhs/Kg et 5,00 Dhs/Kg, contre 2,00 et 6,00 Dhs/Kg la semaine dernière.

Le prix des carottes a, aussi, enregistré une légère hausse passant d’une fourchette à 1,00 et 1,80, contre 0,80 et 1,50 Dhs/Kg la semaine dernière.

Les oignons frais ont, eux, affiché une légère baisse, leur prix maximum est passé de 3,30 Dhs/Kg à 3,00 Dhs/Kg, alors que le prix minimum s’affiche toujours à 1,00 Dh/Kg. Le prix minimum de la pomme de terre s’est maintenu à 2,50 tandis que le prix maximum a connu une légère hausse passant de 4,00 à 4,50 Dhs/Kg. Le prix de gros du chou-fleur a, pour sa part, stagné entre 2,00 et 4,50 Dhs/Kg.

Mais le prix maximum des choux blanc a augmenté de 1,40 à 1,50 Dh/Kg, alors que son prix minimum s’est stabilisé à 0,70 Dhs/Kg. Concernant les courgettes, leur prix a enregistré une baisse passant de 3,00 et 4,50 Dhs/Kg à 2,00 et 4,00 Dhs/Kg. Les prix des concombres ont enregistré également une baisse, atteignant 2,50 et 3,80 Dhs/Kg au lieu de 3,00 et 4,50 Dhs/Kg la semaine passée.

Les aubergines sont vendues au marché de gros, a un prix oscillant entre 1,50 et 2,80 contre 1,50 et 3,00 Dhs/Kg, la semaine du 17 juillet.

Dans la catégorie des fruits, le bilan est marqué par le remplacement de l’avocat par le raisin, le prix de gros de ce fruit de saison varie entre 6,00 et 14,00 Dhs/Kg. Les prix des bananes importées ont enregistré une baisse notable des prix passant de 15 et 19 Dhs/Kg à 13 et 18 Dhs/Kg, Une baisse est également observée pour les bananes locales, dont le prix a chuté de 9,00 et 15,00 Dhs/Kg à 8,00 et 13,00 Dhs/Kg.

Le prix minimum des oranges est resté stable à 2,50, tandis que le prix maximum a connu une légère baisse passant de 4,30 à 3,80 Dhs/Kg. Une baisse concerne aussi le prix maximum de la pastèque passant de 4,50 à 4,00 Dhs/Kg, toutefois, son prix minimum affiche une stabilité à 2,00 Dhs/Kg.

Les pommes locales ont enregistré, par ailleurs, une légère hausse du prix maximum qui a augmenté de 13,00 à 14,00 Dhs/Kg, son prix minimum est fixé à 2,00 Dhs/Kg.

Le bilan des fruits marque toujours une hausse fulgurante des prix des pommes importées oscillant depuis plusieurs semaines entre 12 et 23 Dhs/Kg.

Au niveau des abattoirs de Casablanca, les informations fournies par Casa Prestations, indiquent que les prix des viandes rouges ont légèrement baissé. Cette semaine, le prix de la viande ovine varie entre 108 et 110 Dhs/Kg, contre 110 et 115 la semaine dernière. Quant aux prix affiché pour la viande bovine, il oscille entre 90 et 92 Dhs/Kg, au lieu de 92 et 94 Dhs/Kg.