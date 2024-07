Le marché de gros affiche une stabilité des prix, avec quelques fluctuations observées pour certains produits, selon un nouveau bulletin de Casa Prestations.

La Société de Développement Locale Casa Prestations, a annoncé les prix des fruits et légumes pour le marchés de gros Casablancais. Il s’agit des prix indicatifs (de gros) des fruits et légumes les plus demandés. Ces prix sont fournis avec des fourchettes hautes et basses, à titre indicatif, en fonction de la qualité du produit et de son origine, précise la SDL.

Pour les tomates, le prix de gros varie entre 1,20 et 3,00 DH le kg, contre 1,00 et 2,80 la semaine dernières. Le courge connait une stabilité depuis un mois, son prix minimum est 3,00 DH/Kg et son prix maximum est 8,50 DH/Kg.

D’après les données du bilan, les carottes affichent une légère hausse au niveau de son prix maximum, ce dernier est passé de 1,80 Dhs/Kg à 2,30 Dhs/Kg. En revanche, les oignons frais ont enregistré une légère baisse des prix passant de 1,50 et 3,50 dirhams le kilo à 1,00 et 3,30 Dhs/Kg.

Quant aux pommes de terres, les choux-fleurs et les choux blancs, leurs prix sont restés stables depuis la dernière semaine, à savoir que le prix des pommes de terres varie entre 2,50 et 4,00 Dhs/Kg, celui des choux-fleurs entre 1,50 et 3,50 Dhs/Kg, et les choux blancs sont vendus entre 0,80 et 1,50 Dhs/Kg.

Lire aussi: Vidéo. Casablanca: pourquoi les prix des fruits de saison s’envolent

Parallèlement, une hausse a été observée au niveau du prix des courgettes, le prix minimum est passé de 2,00 à 2,50 Dhs/Kg et le prix maximum de 3,50 à 5,00 Dhs le kilogramme. Cependant, le prix minimum des aubergines affiche une stabilité à 1,20 Dhs/Kg depuis la semaine du 26 juin, tandis que le prix maximum a connu une toute légère augmentation, passant de 2,30 à 2,50 dirhams.

Concernant les prix des fruits, une variété de fruits montre une stabilité des prix. Depuis quelques semaines, le prix de l’avocat est resté stable à un prix oscillant entre 20 et 37 Dhs/Kg. Les bananes importées enregistrent également une stabilité du prix minimum (12 Dhs), tandis que le prix maximum a augmenté de 17 à 18 Dhs/Kg. S’agissant des bananes locales, leurs prix sont passés de 6 et 12 dirhams le kilo à 7 et 13 Dhs/kg.

Dans le marché de gros, le prix minimum des oranges est resté inchangé, affichant un prix de 2,50 Dhs/Kg, le prix maximum a augmenté pour atteindre 4,30 Dhs/Kg au lieu de 4,20 dirhams. La pastèque coûte cette semaine 2,00 à 4,00 Dhs/Kg, contre 2,50 et 4,00 Dhs la semaine passée.

Les informations fournies par Casa Prestations indiquent que les pommes locales sont vendues au marché de gros entre 7,00 et 13,00 Dhs/Kg, tandis que celles importées oscillent entre 12 et 23 dirhams le kilo, ces prix sont préservés depuis presque un mois.