Après plusieurs mois de fermeture en raison de travaux, voici la date de la réouverture du complexe sportif Mohammed V de Casablanca, selon une source du conseil de la ville.

La réouverture du comple sportif Mohammed V de Casablanca est prévue pour fin janvier prochain. «Les travaux de réhabilitation du Complexe Mohammed V progressent à grands pas sur les différents volets et aspects. La commune de Casablanca a décidé qu’à la fin de décembre, l’entreprise responsable des travaux de rénovation quittera le complexe après avoir finalisé les travaux. La date d’ouverture effective sera communiquée ultérieurement, mais elle est prévue au plus tard pour fin janvier 2025», a confié à H24Info Abdellatif Naciri, vice-président du conseil de la ville chargé des affaires culturelles et sportives.

Les travaux de rénovation du complexe ont débuté le 16 janvier et devraient donc être achevés dans un délai de 12 mois, comme l’avait indiqué, précédemment, la maire de Casablanca, Nabila Rmili. Le complexe sera ainsi opérationnel pour accueillir les matchs de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

La rénovation du complexe vise l’augmentation de la capacité d’accueil du stade, la réhabilitation de la tribune de presse et de la tribune VIP, ainsi que l’installation de nouveaux sièges numérotés. Cependant, le stade ne sera pas couvert dans un premier temps, selon les précisions de Rmili.

Les autorités ont également mobilisé une enveloppe budgétaire d’environ 990.000 dirhams pour la rénovation de la clôture en fer du complexe, avec un délai d’exécution de 30 jours. Ces travaux concerneront la démolition de la murette en béton, de la clôture existante et de la guérite. Une nouvelle murette en béton sera ainsi réalisée, suivie de la surélévation de la clôture métallique, la réfection des murs de clôture et enfin les finitions et la peinture.