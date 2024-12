Casablanca va bientôt accueillir un nouvel aéroport aux normes et standards internationaux les plus avancés. Il sera baptisé du nom de Feu le Roi Mohammed V et envisage d’accueillir plus de 20 millions de passagers annuellement.

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a confirmé, lundi dernier au parlement, le projet de construction d’un nouvel aéroport à Casablanca portant le nom de Mohammed V. Ce nouvel aéroport sera construit en face de l’aéroport existant et pourra accueillir 20 millions de passagers par an.

Le ministre a expliqué que l’aéroport, qui devrait voir le jour à Casablanca à l’horizon 2030, servira de hub international dédié pour les vols long-courriers, dans le but de relier toutes les destinations du monde. Ainsi, Casablanca deviendra un point d’intersection stratégique pour les vols entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

Kayouh a, dans ce cadre, indiqué que la flotte de Royal Air Maroc passera de 50 à 250 appareils d’ici 2033. Il y’a quelques mois, des photos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant un plan de conception et des maquettes du nouvel aéroport de Casablanca, mais leur authenticité n’a jamais été confirmée.

Le Maroc vise à développer et moderniser ses infrastructures aéroportuaires. Récemment, l’Office National des Aéroports a annoncé la mise en service d’une nouvelle zone de transit international à l’actuel aéroport Mohammed V de Casablanca. Cet espace est conçu pour accueillir jusqu’à 2 millions de passagers par an sur une superficie de 5.000 m2, soit deux fois et demie la taille de la zone précédente.