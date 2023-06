Les éléments de la préfecture de police de Casablanca ont arrêté samedi un touriste étranger, âgé de 36 ans et originaire d’un pays arabe, pour son implication présumée dans une affaire liée à l’attentat à la pudeur et à l’exploitation sexuelle de mineurs.

Les services de la Sûreté nationale avaient diligenté une enquête judiciaire sur la base d’une information selon laquelle un établissement hôtelier aurait empêcher le mis en cause d’accueillir des mineurs dans sa chambre, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et investigations intenses menées ont permis d’appréhender le prévenu, qui était en compagnie de trois mineurs âgés entre 16 et 17 ans, en flagrant délit de tentative de détournement et d’exploitation sexuelle.

Lire aussi. Le Maroc extrade un présumé pédophile aux États-Unis

Des officiers de la brigade des mineurs ont été chargés de la prise en charge et de l’écoute des mineurs avant de les soumettre à l’expertise médicale nécessaire, tout en enquêtant sur l’existence d’éventuelles autres victimes de ces actes criminels.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de faire la lumière sur tous les actes criminels qui lui sont imputés et d’élucider les circonstances et les ramifications de cette affaire.