Les autorités marocaines ont arrêté, lundi à Dar Bouazza, un jeune homme pour incitation à l’émigration irrégulière sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l’été, le Maroc et l’Espagne font face à une situation migratoire inédite. Des milliers de jeunes tentent depuis plusieurs semaines d’entrer à Mélilia et Sebta, usant des moyens les plus extrêmes. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de tentatives d’émigration clandestine vers les présides occupés sont diffusées, et des pages dédiées ont même vu le jour. Ces dernières cumulent déjà des centaines de milliers de vues et d’abonnés.

Face à cette situation, les autorités marocaines sont mobilisées. C’est dans ce cadre qu’hier lundi, la police judiciaire a procédé à l’arrestation d’un jeune d’à peine 20 ans pour incitation à l’émigration irrégulière. Ce dernier appelait les jeunes Marocains à se rassembler le 15 septembre pour une opération d’immigration massive vers Sebta.

Selon EFE, qui cite une source de la DGSN, l’arrestation s’est faite en coordination avec la DGST et la Gendarmerie royale à Dar Bouazzan, à quelques kilomètres de Casablanca. Le suspect fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire afin d’arrêter les personnes impliquées dans la production et la diffusion de contenus incitatifs à l’émigration irrégulière.

Il faut noter qu’au cours du mois d’août denier, les autorités marocaines ont empêché 14.648 migrants d’entrer illégalement à Sebta et Mélilia, tandis qu’au titre de l’année 2024, ce chiffre s’élève à 45.015 tentatives.