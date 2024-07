Ce samedi, alors qu’il faisait partie des invités d’honneur d’une cérémonie de remise de diplôme à l’École supérieure de technologie de Casablanca, Mohammed Talbi, doyen de la Faculté des sciences de Ben M’sick, a choqué l’assistance, et le web, en refusant de remettre un prix à une étudiante qui portait autour de son cou le keffieh palestinien.

Samedi dernier, l’Ecole supérieure de technologie (EST) de Casablanca a organisé la cérémonie de remise des diplômes de ses étudiants. Mais l’événement a été marqué par un fait des plus surprenants.

Tout se passait bien, les étudiants défilaient sur l’estrade pour recevoir leurs prix et diplômes, dont certains ont été remis par des invités d’honneur. Parmi eux, Mohammed Talbi, doyen de la Faculté des sciences de Ben M’sick. Appelé par le maître de cérémonie pour remettre un prix à une lauréate, le professeur semblait plus intéressé par le keffieh qu’elle portait autour du cou.

Le Pr Talbi s’est dirigé vers l’étudiante et avant même de récupérer le prix qui devait lui être remis, il lui a demandé de retirer l’écharpe à carreaux noir et blanc. Pire, il a même tenté de s’en charger. Face à la réaction de la salle devant cette scène surréaliste, le doyen a simplement refusé de remettre le prix, quittant carrément la cérémonie.

C’est finalement le directeur de l’EST qui s’est chargé de remettre le prix à la jeune lauréate sous les ovations du public. La vidéo de la scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, et même chez les voisins (Algérie et Tunisie).

Les internautes marocains ont été indignés par le comportement du doyen. Plusieurs personnalités publiques se sont exprimées sur le sujet, à l’image de l’ancien ministre de la Justice Mustapha Ramid. “S’il est vrai que le doyen d’une faculté marocaine a refusé d’honorer une étudiante parce qu’elle portait un keffieh palestinien, c’est un lâche qui ne mérite pas le poste de doyen, dépourvu d’humanité et qui ne mérite pas le respect… J’espère qu’il s’agit d’une fake news”, a-t-il déclaré sur son compte Facebook.

Parallèlement, d’autres voix se sont élevées contre Talbi, dont celle du bureau des étudiants de l’EST à travers un communiqué. “Nous avons été témoins d’une attitude déplorable et inacceptable du doyen de la Faculté des sciences Ben M’sik”, lit-on dans le communiqué, qui ajoute que l’attitude du responsable académique a provoqué la colère des professeurs de l’EST, des parents des étudiants ainsi que ces derniers eux-mêmes.

Le BDE affirme également que le fait de porter le keffieh n’est qu’une “expression de solidarité avec le peuple palestinien et sa juste cause, un droit garanti par la Constitution marocaine et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme”. Enfin, tout en exprimant sa solidarité avec l’étudiante, le bureau appelle à l’ouverture en urgence d’une enquête sur l’incident ainsi qu’à des mesures pour que ce genre de “bavure” ne se reproduise plus dans les universités du Royaume.