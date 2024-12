TikTok a organisé, jeudi, son tout premier sommet sur la santé mentale au Maroc, réunissant des experts, des médecins et des créateurs de contenu pour aborder les préoccupations majeures liées à la santé mentale à l’ère numérique.

Cet événement visait à renforcer l’engagement de TikTok pour la sécurité en ligne, en particulier pour les mineurs, visant à promouvoir le bien-être des jeunes.

Le sommet a présenté deux tables rondes captivantes réunissant des experts et des parties prenantes pour discuter des aspects essentiels de la santé mentale à l’ère numérique.

La première discussion, intitulée « Santé mentale à l’ère numérique », a exploré l’impact psychologique des réseaux sociaux sur les jeunes. Les panélistes ont mis en lumière les initiatives proactives de TikTok en matière de sécurité et ont partagé des stratégies pour encourager des habitudes numériques plus saines. Professeur Jallal Toufiq, psychiatre et défenseur de la santé mentale, a apporté des perspectives précieuses sur les expériences des jeunes, en insistant sur l’importance de créer des espaces numériques plus sûrs.

Dr Imane Kendili, psychiatre et professeure affiliée à l’UM6P, a analysé les effets psychologiques des réseaux sociaux, notamment la pression liée à la comparaison, et proposé des stratégies pour réduire la stigmatisation et atténuer les effets négatifs. De son côté, Malak Jaafar, responsable des partenariats et de la sensibilisation pour la région MENAT (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie) chez TikTok, a souligné les outils de sécurité innovants de TikTok et leur rôle central dans la création d’un environnement en ligne positif et sécurisé.

À ce sujet, Malak Jaafar a déclaré : « Chez TikTok, notre priorité est de créer une plateforme plus sûre, inclusive et accueillante pour tous. Grâce à des directives communautaires rigoureuses et des initiatives continues comme ce Sommet sur la Santé Mentale, nous nous efforçons d’offrir aux utilisateurs – en particulier aux jeunes – les outils et le soutien nécessaires pour interagir de manière responsable et en toute sécurité au sein de notre communauté dynamique ».

La deuxième discussion, intitulée « Exploiter les réseaux sociaux pour un impact positif », a mis en lumière le potentiel des plateformes comme TikTok pour réduire la stigmatisation, bâtir des communautés solidaires et promouvoir le bien-être mental. Adil Taouil, créateur de contenu TikTok, a partagé son parcours personnel en utilisant la plateforme pour sensibiliser à la santé mentale.

Le psychologue clinicien Ayoub Benabbou a proposé des stratégies pour accroître la sensibilisation et combattre la stigmatisation dans l’univers numérique. Enfin, Myriam Bahri, psychothérapeute et membre du MENAT SAC, a apporté un éclairage local sur les défis et tendances spécifiques au Maroc en matière de santé mentale.

Myriam Bahri a affirmé : « Nous reconnaissons le rôle essentiel des parents dans la promotion d’expériences numériques sûres et responsables pour la jeune génération. Leurs perspectives sont clés pour concevoir des mesures de sécurité efficaces et guider les jeunes vers des interactions saines sur notre plateforme ».

Ces discussions ont souligné le pouvoir transformateur de la collaboration entre experts, créateurs et plateformes pour façonner un monde numérique plus sûr et solidaire.

TikTok est à l’avant-garde de l’introduction de fonctionnalités visant à soutenir le bien-être mental de sa communauté, tant sur la plateforme qu’en dehors. TikTok a pris des mesures proactives pour sensibiliser à la santé mentale, encourager les utilisateurs – en particulier les adolescents – à adopter des comportements responsables, prévenir le harcèlement et les trolls, et établir des limites quotidiennes de temps d’écran.

Le sommet sur la santé mentale de TikTok a servi de plateforme de dialogue et de collaboration, renforçant sa mission de donner la priorité au bien-être mental des utilisateurs au Maroc et au-delà. En favorisant la confiance des parties prenantes et en présentant des mesures de sécurité innovantes, TikTok redéfinit le rôle des réseaux sociaux dans la promotion de la santé mentale.