En mai dernier, les autorités donnaient le coup d’envoi pour la rénovation du parc Chaouia et de son marché attenant, situés dans le quartier Gauthier à Casablanca. Le point sur ces travaux toujours en cours.

Après une longue période de dégradation et de délabrement, les autorités de Casablanca ont entrepris de redonner une seconde vie au seul espace vert du quartier Gauthier. Les travaux de rénovation avaient été lancés en mai dernier, et la présidente de l’arrondissement avait assuré qu’ils seraient livrés rapidement. Cinq mois après, les chantiers sont loin d’être livrés.

Outre le parc, la responsable avait également annoncé la réhabilitation du marché collectif Chaouia, situé à proximité du jardin, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à la société de développement local Casa Aménagement. En juillet dernier, l’arrondissement communal de Sidi Belyout a fait savoir que les travaux au quartier Gauthier avaient été réalisés à 50%. Ils sont aujourd’hui bien avancés, mais loin d’être finalisés.

L’initiative de rénover ce parc et le marché adjacent fait suite à un appel urgent visant à renforcer les infrastructures et à aménager les jardins à Casablanca, où la part d’espaces verts par habitant ne dépasse pas 35 cm2. Cette situation a incité la maire de Casablanca, Nabila Rmili, à créer un grand parc pour chacun des 16 arrondissements de la capitale économique.

Interrogé par H24info, le vice-président du Conseil de la ville, Houcine Nassrallah, a indiqué qu’«effectivement, ce projet a pris du retard, car il nécessite une réhabilitation adaptée aux attentes des Casablancais et doit apporter une grande valeur ajoutée à ce quartier».

Les travaux vont bon train et s’achèveront très prochainement, a assuré l’élu. «Aujourd’hui, à Casablanca, les projets de réhabilitation suivent une nouvelle orientation, nous améliorons les stratégies de rénovation des espace en privilégiant une approche plutôt qualitative, planifiée et bien étudiée. Nous ne sommes plus dans la réhabilitation traditionnelle qui consiste à réhabiliter pour réhabiliter.»

Dans ce sillage, le vice-président de Nabila Rmili a également affirmé que «le retard pris dans les travaux de mise à niveau était prévisible et très normal». C’est la nature du projet et ses exigences qui impliquent ces retards, comme dans le cas du marché de Gauthier.

«Nous avons une nouvelle vision de réaliser la rénovation des marchés. En particulier, pour réhabiliter celui de Bab Marrakech, il a été décidé de le démolir et le reconstruire, sachant que nous avons la simple et rapide option d’apporter quelques modifications et réparations. Sauf qu’actuellement, Casablanca se trouve face à l’obligation de réaliser des projets en fonction de nouveaux standards qui n’ont jamais été adoptés et suivis dans les années passées« , a conclu notre source.