La Commune de Casablanca va dissoudre la société de développement local Casablanca Patrimoine. La décision sera examinée lors de la prochaine session du Conseil de la ville

La SDL Casablanca Patrimoine va disparaître. Cette décision résulte de la conviction du wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, selon laquelle maintenir certaines sociétés de développement serait une perte de temps et d’argent, sans impact tangible sur le terrain.

Contactée par H24Info, une source du Conseil communal de Casablanca a indiqué que les détails de cette décision seront examinés lors de la prochaine session du Conseil de la ville, prévue en octobre. Et d’ajouter que la décision de liquidation concerne, jusque-là, uniquement Casablanca Patrimoine, et « nous n’avons pas de visibilité sur les décisions à venir concernant les autres sociétés de développement local, bien que la plupart d’entre elles affichent des résultats probants« .

Casablanca est une ville très riche en culture et dispose d’un grand patrimoine historique, artistique et architectural qui doit être valorisé, sauvegardé et préservé, souligne notre source. La liquidation de Casablanca Patrimoine s’explique ainsi, précise-t-elle, par son « incapacité à réaliser ses objectifs, notamment en matière de préservation du patrimoine culturel« . Parallèlement, « un retard a été constaté dans la mise en œuvre des projets attribués à cette SDL« .

Dans le cadre de cette décision, les employés de Casablanca Patrimoine ont été « préalablement informés » de la mise à mort de l’ensemble des activités de la société, afin de faciliter leur transfert vers d’autres institutions ou de leur verser des indemnités, en attendant l’achèvement des accords en cours, fait savoir notre membre du Conseil municipal.

Pour rappel, Casablanca Patrimoine a été créée en avril 2015 à l’initiative des collectivités territoriales locales, avec pour missions la réhabilitation, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel, matériel, immatériel et naturel du Grand Casablanca.

La SDL avait pour rôle principal d’assurer la coordination entre les différents acteurs locaux, régionaux et nationaux en vue de la mise en place d’une stratégie de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, en concertation étroite avec la Commune et la Région.