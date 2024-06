Plusieurs projets visant à fluidifier la circulation à Casablanca sont en cours. L’un d’entre eux concerne la réalisation d’un parking souterrain dans l’hypercentre de la métropole. La société de développement local Casa Transport vient de lancer un appel d’offres. Le point sur les chantiers de ces parkings qui vont améliorer le quotidien des Casablancais.

La mobilité et la circulation constituent une des priorités majeures de la ville actuellement. Elle accorde une importance particulière à l’organisation de la circulation des automobiles surtout dans les quartiers et les grands boulevards saturés aux heures de pointe. Pour y parvenir, la métropole s’active à l’achèvement de plusieurs chantiers visant à améliorer la circulation.

Dans le centre-ville, un parking sera construit sur une parcelle d’une superficie de 13.000 m2 et sera délimité par l’avenue des FAR, le boulevard Hassan II, la rue Félix et Max Guedj. L’ouvrage sera construit sur deux sous-sols et abritera 800 places.

Un autre projet concerne la construction d’un parking sous-terrain près du parc de la Ligue Arabe pour une capacité de 500 places. Ce futur parking s’étend sur une superficie de 7,000 mètres carrés et sera situé au coin délimité par le boulevard Brahim Roudani et la rue Ali Ibn Abi Taleb.

Dans le même sillage, un projet ambitieux verra le jour au quartier Maarif. Il vise à ériger une structure souterraine offrant environ 520 emplacements de stationnement sur une surface totale de 18.000 m². Cette infrastructure s’implantera sur le site de l’ancien collège Ibn Tofail, démoli en 2010.

Enfin, un parking souterrain sera également construit à Bab Marrakech pour désengorger le centre-ville, pour une capacité de 160 places.

Outre les parkings, plusieurs autres projets d’envergure sont en cours de réalisation pour offrir des déplacements plus fluides pour les usagers de la route au niveau régional, à savoir le projet «Infrastructures de Mobilité entre la Préfecture de Casablanca et la Province de Nouaceur».

Ce projet vise à augmenter la capacité routière pour diminuer les embouteillages, sa réalisation a été déléguée à la SDL Casa Aménagement avec un budget global de 2 MMDH.

Un projet crucial prévoit une nouvelle liaison autoroutière qui devrait relier Casablanca-Rabat et l’autoroute Casablanca-Had Soualem et Dar Bouazza. L’objectif principal étant de réduire la distance et le temps de parcours des usagers à destination de Berrechid et Had Soualem et en provenance de Rabat.