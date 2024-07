D’un coût de près de 15 millions de dirhams, un parc de loisirs de nouvelle génération a été inauguré dimanche dans l’arrondissement de Sbata à Casablanca.

S’étendant sur environ 2,5 hectares, ce nouvel espace écologique vise à contribuer à la préservation des écosystèmes verts de la ville tout en offrant aux habitants un lieu de détente respectueux de l’environnement.

La cérémonie d’inauguration de ce parc a été présidée par le Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, en présence notamment du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Ben M’sik, Mohamed Nouchti, du président du conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, de la présidente du conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, du président de l’arrondissement de Sbata, Taoufik Kamil, ainsi que des élus et des acteurs de la société civile.

Réalisé par la Commune de Casablanca et aménagé par la société de développement local « Casablanca Baia », cet espace récréatif comprend une couverture végétale diversifiée qui contribue à préserver l’équilibre écologique et à absorber les gaz polluants, avec plus de 320 arbres et 22 espèces différentes.

« Ce parc de loisirs s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement et de diversification des espaces verts de la ville de Casablanca », a indiqué Mme Rmili, dans une déclaration à la MAP, notant que « L’objectif est de combler le manque en termes d’espaces verts de détente et d’animation dans l’arrondissement de Sbata et d’offrir aux habitants un espace vert récréatif, éducatif, de sport et d’animation ».

« Cet espace vient s’ajouter aux parcs récemment inaugurés, à savoir ‘Bechar El Kheir’ au niveau de Hay Mohammadi et ‘Al Hadaba Al Khadraa’ à Sidi Moumen, répondant ainsi à notre ambition de créer un parc dans chaque quartier, dans le but d’augmenter la superficie totale des espaces verts de la capitale économique dans les prochaines années », a-t-elle souligné.

« Avec une couverture végétale diversifiée de 9000 mètres carrés, ce parc a été conçu de manière intégrée et comprend plusieurs équipements récréatifs, à savoir un espace de fitness, une fontaine musicale, un espace de lecture, des aires de jeux pour enfants, un espace de jeu d’échecs, un théâtre en plein air, des installations sanitaires, un café, des kiosques et une piste pour marcher », a fait savoir le Chef du service Exploitation des espaces verts à Casablanca Baia, Ennaji Mouhcine.

Et d’ajouter: « Ce parc vient enrichir la liste des espaces verts récréatifs mis en place à travers une approche de développement intégrée, répondant aux attentes des diverses composantes de cette région et mettant en avant les talents et les compétences des jeunes ».

A noter que le système d’irrigation dudit parc a été conçu de manière à contribuer à la durabilité de l’espace. Il inclut plusieurs fonctionnalités visant à réduire la consommation d’eau tout en préservant les plantes qui ont été sélectionnées selon des critères scientifiques.