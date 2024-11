La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé, mardi, le démarrage des travaux de transformation des nœuds autoroutiers de Ain Harrouda et de Sidi Maarouf, pour un investissement global de 1,1 MMDH.

Ces deux projets inédits visent à accompagner le développement soutenu que connait la région de Casablanca-Settat, à améliorer les conditions de sécurité sur les tançons autoroutiers les plus fréquentés du réseau, ainsi que renforcer l’accessibilité au Grand Stade de Casablanca, a indiqué ADM dans un communiqué.

Les projets, qui portent sur le réaménagement du nœud autoroutier de Sidi Maarouf et du tronçon autoroutier reliant l’échangeur de Mohammedia-ouest à la bifurcation de Ain Harrouda, proposent une transformation innovante des entrées stratégiques de Casablanca, qui desservent la capitale économique et qui assurent sa connectivité avec les villes voisines et les infrastructures clés, a noté la même source.

La réalisation de ces infrastructures se fera moyennant des solutions mises en place pour la première fois au Maroc, telles que la conception des ouvrages à étages et la séparation complète des flux, a-t-on poursuivi.

Étant un point d’échange phare de la capitale économique au niveau de sa sortie Sud, et de connexion entre l’autoroute de contournement de Casablanca et l’autoroute Casablanca Berrechid, le nœud de Sidi Maarouf sera réaménagé en format hybride à 3 étages, explique le communiqué, ajoutant que ce format combine deux types d’échangeurs, le «trèfle» et la «turbine», afin de supprimer les entrecroisements actuels et augmenter la capacité de la bifurcation pour répondre à la croissance du trafic.

La conception du nœud prévoit, notamment, la construction de 8 ouvrages d’art, la mise à 2×5 voies de l’autoroute de contournement de Casablanca et de l’autoroute Casablanca-Berrechid de part et d’autre du nœud et la création de nouvelles bretelles, a-t-on fait savoir.

La section autoroutière reliant l’échangeur de Mohammedia Ouest à la bifurcation de Ain Harrouda, située au nord de Casablanca, est actuellement l’une des sections les plus chargées du Royaume, avec un trafic s’élevant à 120.000 véhicule par jour, souligne ADM.

Pour alléger le trafic de cette section stratégique, qui assure à la fois le transit du trafic Nord-Sud, la fonction de pénétrante autoroutière vers Casablanca, et la desserte de l’agglomération de Mohammedia et de sa zone industrielle, ADM a conçu une solution qui consiste à séparer les flux, supprimer tous les entrecroisements et réadapter la capacité de l’échangeur de Mohammedia Ouest avec des voies et bretelles supplémentaires, ajoute la même source.

Cette solution prévoit notamment la construction de dix ouvrages d’art, la création de nouvelles voies pouvant aller jusqu’à 8 par sens, la construction d’un carrefour surélevé au droit du giratoire actuel de la zone industrielle de Mohammedia ainsi que l’établissement d’une nouvelle connexion entre l’autoroute urbaine vers l’autoroute de contournement de Casablanca, pour permettre aux usagers venant de Casablanca de se diriger vers le sud de manière plus fluide.

Le budget global alloué à ces deux projets, estimé à 1,1 MMDH, est financé par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, ADM et la région de Casablanca-Settat, précise ADM, relevant que le délai prévisionnel de réalisation est de 22 mois et le pilotage des travaux a été confié à ADM Projet, la filiale d’expertise technique d’ADM.

Tenant compte de la complexité des deux chantiers, dont la réalisation sera opérée sous une forte circulation, ADM accorde une attention particulière aux exigences de sécurité en mettant en place un plan de sécurité intégrant marquage, signalisation et dispositifs de retenue provisoires, une mobilisation renforcée des équipes d’intervention sur le terrain, ainsi qu’une communication proactive et continue avec les usagers, a-t-on signalé.

Ces deux projets témoignent d’une part de l’engagement d’ADM à accompagner les grands enjeux nationaux de développement et illustrent, d’autre part, avec fierté, le savoir-faire marocain à travers une prouesse technique intégralement portée par une expertise nationale, de la phase de conception innovante, imaginée et développée par des experts marocains, à la réalisation des travaux confiés à des entreprises nationales, conclut le communiqué.