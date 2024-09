Les travaux de construction d’un tunnel souterrain sont en cours dans le quartier de Sidi Bernoussi, à Casablanca.

Le rythme des chantiers visant à développer les infrastructures de Casablanca s’accélère. La construction d’un tunnel souterrain est en cours dans le quartier de Sidi Bernoussi, l’une des zones les plus densément peuplées de Casablanca. Ce chantier vise à accompagner les transformations économiques majeures que connait la capitale économique.

Interrogé par H24Info, le président de l’arrondissement de Sidi Bernoussi, Said Sabri, a indiqué que les travaux de construction de ce tunnel ont débuté, le 15 août 2024, et devraient durer huit mois. Le président de cet arrondissement nous a également confié qu’une enveloppe budgétaire de 56 millions de dirhams a été allouée pour la construction de ce tunnel.

«Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour le renforcement et l’extension du réseau routier de Casablanca. Il vise également à moderniser et d’améliorer les infrastructures de la ville pour accompagner sa croissance économique rapide», a-t-il ajouté.

Ce nouveau tunnel souterrain sera doté des technologies les plus modernes pour garantir la sécurité et le confort des usagers. Il inclura des équipements de détection d’incendie, un système de ventilation avancé, un éclairage LED, ainsi que des systèmes de communication sans fil et téléphonique.

Un centre de gestion principal sera mis en place pour superviser l’éclairage, la signalisation et la production d’électricité. Ce centre contribuera à la gestion du trafic et aidera à réduire la les embouteillages sur plusieurs axes routiers de la ville et de l’arrondissement en particulier.

Sidi Bernoussi constitue un véritable point de pression de circulation à Casablanca, étant donné son emplacement stratégique et sa forte population. Ce projet de tunnel représente une nécessité urgente pour améliorer la qualité de vie des habitants, fluidifier la circulation et réduire les embouteillages quotidiens dans cette zone dynamique de la ville blanche.