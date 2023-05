Les sites archéologiques de la région Casablanca-Settat n’ont pas encore révélé tous leurs secrets en termes de découvertes, ont affirmé, des chercheurs et experts lors d’un colloque, organisé vendredi dans la capitale économique, mettant en avant le riche patrimoine architectural de la région.

Lors cette rencontre scientifique, initiée dans le cadre du 2ème forum régional du patrimoine qui se tient du 11 au 20 mai par la conservation régionale du patrimoine culturel , ils ont souligné que ces sites sont de nature à favoriser d’autres découvertes et révéler davantage d’informations sur l’histoire de cette région du Royaume.

A cet égard, le président du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Patrimoine Maroc-Lusitanien à El-Jadida, Aboulkacem Chebri a présenté un exposé sur le patrimoine Maroco-lusitanien commun dans différentes villes et régions du Royaume comme El Jadida, Azemmour, Safi, Essaouira et Agadir, notant que ce patrimoine s’illustre dans l’aspect architectural et d’autres.

Le chercheur s’est arrêté sur des données historiques se rapportant à la présence portugaise au Maroc et ses multiples manifestations tant sur le plan architectural que sur le mode de vie des citoyens marocains.

Pour sa part, le chercheur Abderrahim Mohib a souligné que la position géographique de la ville de Casablanca l’érige en réservoir archéologique riche, comme en témoigne le site paléontologique Ahl al Oughlam qui fait partie des plus anciens et riches sites archéologique en Afrique du Nord, outre les sites de Lissasfa et thomas.

Et d’ajouter que la ville de Casablanca comprend plusieurs grottes dont la Grotte des Rhinocéros et la Grotte des Ours qui contiennent des restes humains et des ossements animaux, ce qui prouve une présence ancienne des humains et des carnivores dans cette région.

A cet égard, M. Mohib a mis l’accent sur les villes éparpillées qui ont constitué le noyau des grandes villes de la région comme Anfa-Casablanca, Fedala-Mohammedia, outre les mausolées des saints tels Abdellah Amghar à El Jadiad, Moulay Bouchaïb à Azemmour, Sidi Allal Kairouani à Casablanca, les zaouias (Zaouia tounsia) et les Kasbahs comme la Kasbah Boulaouane et la Kasbah Ismaïlia de Settat