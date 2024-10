Les professeurs en faculté de médecine de Casablanca ont annoncé, ce mardi 1er octobre, l’organisation d’un sit-in en solidarité avec les étudiants et médecins «victimes de violences et de poursuites judiciaires».

Face à la crise qui sévit dans les facultés de médecine, les enseignants ont décidé de se mobiliser. Les professeurs de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, relevant du Syndicat national de l’enseignement supérieur, organiseront une manifestation, mercredi 02 octobre à la faculté de médecine et pharmacie de Casablanca. Cette décision fait suite au mouvement de solidarité lancé par les enseignants, depuis hier lundi, dans plusieurs facultés de médecine du Royaume. Ces manifestations interviennent pour dénoncer les récents évènements de violence à l’égard des étudiants et médecins.

Les professeurs de la faculté de médecine de Casablanca ont exprimé, dans un communiqué, publié à l’issue d’une Assemblée générale extraordinaire tenue, lundi 30 septembre, leur rejet catégorique de la violence à laquelle sont exposés les étudiants, médecins internes et résidents, et ont exigé une solution urgente à la crise qui ravage le secteur.

Les enseignants ont, dans ce cadre, averti le gouvernement que si la situation persiste, elle les conduirait à l’incapacité d’accomplir leurs tâches pédagogiques, notamment, l’enseignement des cours aux étudiants de la première année et le déroulement normal des examens.

Lors de cette assemblée générale, les professeurs ont constaté que la réforme des études de médecine, y compris la réduction de la durée des études de 7 à 6 ans, et la réduction d’un an des enseignements théoriques, a été «précipitée et réalisée sans approche participative« .

À cette occasion, les enseignants ont également déploré la manière dont la programmation des cours de rattrapage est gérée. «L’organisation de ces cours sans tenir compte des efforts des professeurs et en l’absence de tout résultat tangible, n’est qu’une perte d’efforts, de temps et d’argent», soulignent les professeurs.

Les professeurs ont, par ailleurs, exigé le retour des étudiants suspendus, le retrait de la dissolution des bureaux des étudiants et la fin de l’approche sécuritaire. Ces enseignants ont, également, expliqué que ces mesures ne contribueront pas à résoudre le problème, mais le rendront plus compliqué. Ils ont appelé, pour conclure, à permettre aux étudiants de réussir leurs examens dans de bonnes conditions pédagogiques.