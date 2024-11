La célèbre «Joutia de Derb Ghallef» installée depuis plus d’un siècle au cœur de Maarif, sera bientôt réhabilitée, a annoncé le Conseil de la ville. Sur place, les commerçants ont accueilli avec soulagement ce projet de rénovation qui va transformer ce haut lieu de l’électronique (et de l’informel) en un espace commercial moderne et accessible.

Casablanca poursuit sa mue avec des transformations qui touchent même ses sites emblématiques. Cette fois-ci, la commune de s’attaque au célèbre marché de Derb Ghallef et prévoit de lancer un projet de transformation radicale tout en conservant son emplacement actuel.

Une délocalisation du marché avait un moment été envisagée par les autorités qui ont préféré finalement conserver l’emplacement actuel comme le précise le président de l’arrondissement du Maarif, Abdessadek Mourchid: «L’ancien Conseil de la ville de Casablanca envisageait le transfert de Derb Ghallef, mais nous avons une vision plus authentique visant prioritairement à préserver ce marché emblématique dans son lieu initial. la Joutia de Derb Ghalled est considérée comme un véritable héritage de Casablanca, étant au cœur de son économie et de son tourisme. En tant qu’autorités et habitants de la ville, nous nous sentons profondément attachés à cet endroit et à son caractère unique».

Le marché de « Darb Ghallaf » figure parmi les plus grands marchés commerciaux non organisés du Maroc. Le projet de réhabilitation repose sur une restructuration progressive pour éviter de perturber l’activité commerciale. Des boutiques plus modernes et plus accessibles sont prévues avec un nouveau design et ne dépassant pas deux étages de hauteur.

Outre les boutiques, cette rénovation comprendra également la construction d’un parking souterrain, d’une mosquée, d’un jardin public et une zone réservée aux artisans visant à organiser leurs activités qui se déroulaient auparavant de manière anarchique autour du marché.

Dans le cadre de ce vaste projet, le député et membre du conseil de la ville, Ahmed Braija, a précisé à H24info que «la première étape pour lancer ce projet consiste en l’assainissement foncier du terrain où se trouve la Joutia. La commune doit d’abord en obtenir l’acquisition afin de pouvoir l’exploiter. Ce chantier, ainsi que toutes les modifications envisagées seront approuvées en concertation avec les commerçants.»

Sur place, les commerçants voient d’un bon oeil cette rénovation. Interrogés, ils ont exprimé leur gratitude pour l’attention portée à ce marché, soulignant l’urgence de sa rénovation. Ils rappellent également les divers défis liés à l’infrastructure, à l’organisation et à la sécurité. L’obstacle le plus important qui se dressait sur le chemin des commerçants de la Joutia était l’absence d’éclairage et d’eau, ce qui obligeait beaucoup d’entre eux à recourir à des transformateurs électriques, pas toujours sûrs.

La Commune n’a pas encore fixé de date de lancement des travaux ni de budget, mais les choses devraient s’accélérer rapidement, selon un responsable…