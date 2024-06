La 1ère édition du «Grand Festival du Bachelier» se tient du 29 au 30 juin 2024 au Morocco Mall à Casablanca.

Il s’agit du plus grand événement éducatif de l’année qui célèbre les nouveaux diplômés du Baccalauréat 2023-2024. Ils y sont d’ailleurs invités avec leurs familles sans limitation. Le Grand Festival du Bachelier vient, selon un communiqué des organisateurs, une concrétisation de la vision royale d’un système de formation national aligné aux besoins du marché du travail et aux exigences du développement durable.

Cette manifestation, qui se veut de devenir une tradition annuelle, rendra hommage au corps du conseil en orientation, reconnu comme un pilier essentiel de la réussite des jeunes Marocains. En parallèle, une attention particulière sera portée aux bacheliers d’Al Haouz, dont trois bénéficieront d’une prise en charge complète de leur parcours universitaire par l’une des écoles partenaires. En plus, des dons de sang sont aussi prévus au menu.

Lire aussi. Al Qods: l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif récompense les meilleurs bacheliers

« Sur le registre apprentissage, l’orientation Post-Bac de ces champions et championnes vient en tête de liste, afin d’aligner les profils aux besoins réels du marché de travail et aux exigences actuelles du développement national. Il est donc prévu que des centaines de Bacheliers arrivent à maîtriser les parcours de formation supérieure offerts au Maroc », nous dit-on. À travers notamment le contact direct avec les établissements de l’enseignement supérieur publics et privés et de la formation professionnelle ainsi que les entreprises qui seront sur place.

En plus des célébrations, l’événement mettra l’accent sur l’orientation Post-Bac, aidant les nouveaux diplômés à adapter leurs choix de formation avec les besoins réels du marché du travail. Les bacheliers auront l’opportunité de rencontrer directement les représentants d’établissements de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des entreprises.

Le festival comprendra également une série d’ateliers animés par les sponsors et partenaires. L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) proposera un atelier «Sécurité routière», tandis que la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) offrira un atelier «Police scientifique». Figurent également au programme, des concerts avec des artistes marocains comme Ahmed Chawki, Houda Saad ou encore Farid Ghannam.