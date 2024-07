La plus célèbre artère de Casablanca, le boulevard Mohamed Zerktouni, s’apprête à faire peau neuve. Une enveloppe budgétaire d’environ 112 millions de dirhams a été allouée pour remettre à niveau ce grand boulevard délaissé depuis plusieurs années.

L’emblématique boulevard Zerktouni va finalement renaître de ses cendres et fera bientôt peau neuve. En effet, un projet d’envergure a été lancé pour la mise à niveau d’une des artères névralgiques de la métropole, le boulevard Mohamed Zerktouni, situé au plein centre de Casablanca.

Dans le détail, ce projet prévoit la création de zones de stationnement de véhicules, des pistes cyclables aménagées avec séparateurs physiques empêchant tout contact avec les véhicules pour une circulation sécurisée, en plus de trottoirs plus larges pour le confort et la sécurité des piétons.

La rénovation du boulevard circulaire Zerktouni, prévoit également l’installation de nouveaux équipements de signalisation et la mise en place de dispositifs de sécurité avancés. A cela s’ajoutent le renforcement et l’élargissement de la chaussée, le revêtement des trottoirs, l’aménagement paysager, l’éclairage public et la signalisation lumineuse de trafic.

Interrogé par H24info, le vice-président de la commune de Casablanca, Ahmed Afilal, nous a indiqué que la rénovation du boulevard Zerktouni s’étalera sur une durée de 4 à 5 mois. Le responsable a également affirmé que le boulevard Zerktouni représente une des grandes artères de la capitale économique qui mérite et nécessite une mise à niveau, précisant qu’ »aucune réhabilitation n’a été effectuée dans ce grand boulevard depuis plusieurs années ».

Ahmed Afilal, a par ailleurs, souligner que ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts entretenus par la ville de Casablanca pour améliorer la qualité de vie dans la métropole. Il rentre également dans le cadre des préparatifs pour accueillir les grands évènements sportifs prévus au Maroc, notamment le Mondial 2030, indique le vice-président de la commune.

Pour y parvenir, la Société de Développement Locale Casa Casablanca Transport a lancé un appel d’offres, dont l’ouverture des plis est prévue le 16 août, pour la réalisation des travaux de réaménagement et de mise à niveau de l’axe Zerktouni-Résistance, entre le boulevard Mohammed VI et le boulevard de la Corniche.

Un budget d’environ 112 millions de dirhams a été mobilisé pour la concrétisation de ce projet. A noter que la mise à niveau de cette voie essentielle pour la circulation dans la métropole est scindée en deux lots: le premier concerne les travaux d’aménagement entre les boulevards de la Corniche et Brahim Roudani, pour un montant de 55,4 millions de dirhams, tandis que le second porte sur les travaux entre les boulevards Brahim Roudani et Mohammed VI, pour un coût estimé à 56,4 millions de dirhams.

