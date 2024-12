Le tribunal de première instance de Casablanca a condamné, hier mardi, l’activiste du mouvement « BDS » Ismail Ghazaoui à une peine de prison ferme d’un an, en raison de son appel à manifester contre la normalisation des relations Maroc-Israël et en soutien à la Palestine.

Ghazaoui, ingénieur agronome connu pour son soutien à la cause palestinienne, était poursuivi en détention pour «incitation à commettre des crimes et délits», à la suite de son appel à une manifestation devant le consulat américain à Casablanca pour dénoncer les «crimes sionistes soutenus par les États-Unis».

Son arrestation a suscité une vive condamnation des militants des droits de l’homme et des organisations nationales et internationales. Estimant que son arrestation constituait une atteinte à la liberté d’expression et au droit de manifester pacifiquement, ces derniers ont appelé à la libération de l’activiste et à l’arrêt des poursuites à son encontre.

La condamnation de Ghazaoui a ravivé ces protestations. L’Instance marocaine de soutien aux prisonniers politiques « Himam » a qualifié ce jugement de «nouvelle peine arbitraire pour réprimer la liberté d’expression».

L’organisation présidée par l’ancien détenu politique Fouad Abdelmoumni — actuellement poursuivi en liberté provisoire pour «outrage à une autorité publique» et «signalement d’un crime fictif dont il sait qu’il n’a pas eu lieu», en raison d’un post publié sur les réseaux sociaux — a dénoncé la peine de prison à l’encontre de Ghazaoui en raison de ses opinions contre la normalisation.

Elan de solidarité

Le mouvement Justice et bienfaisance (Adl wa Al Ihssan) a, pour sa part, estimé que la «condamnation à un an de prison ferme contre l’opposant à la normalisation, l’ingénieur Ismail Ghazaoui, constitue un dossier vengeur visant à restreindre le droit d’opinion et la liberté d’expression».

📝 الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تصدر بيان إدانة للحكم الظالم في حق مناهض التطـــ.ـبيع المهندس إسماعيل الغزاوي pic.twitter.com/jJOp53VS26 — جماعة العدل والإحسان (@JS1OFFICIEL) December 11, 2024

Des militants des droits humains et des opposants à la normalisation ont organisé, hier mardi également, un rassemblement en parallèle avec le procès, renouvelant leurs protestations contre les pressions exercées sur les opposants à la normalisation.

Ils ont réclamé «l’acquittement de Ghazaoui, l’annulation de toute forme de normalisation avec l’entité sioniste, ainsi que la fin des restrictions sur les droits et libertés, en particulier la liberté d’expression et de manifestation».