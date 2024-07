Les travaux de réhabilitation du légendaire stade “La Casablancaise” sont pratiquement achevés, laissant entrevoir son ouverture prochaine.

La ville blanche s’apprête à finaliser plusieurs grands chantiers et met, actuellement la touche finale à plusieurs projets qui apporteront des transformations majeures et un changement qualitatif pour la ville. Le Stade « La Casablancaise », anciennement « Stade Lyautey », en fait partie. Les travaux visant sa rénovation sont avancés à 95%. Quelques finitions restent à finaliser pour l’ouverture de ce lieu mythique, situé en plein cœur de la métropole, dans l’arrondissement de Sidi Belyout.

Créé au début des années 1930 par les autorités françaises, ce lieu mythique combinant histoire et culture, a longtemps été un refuge pour les sportifs et les écoliers casablancais. Il fut un terrain d’entrainement pour de nombreux athlètes et champions marocains.

Dans le cadre de ce projet, une visite a été effectuée par le Wali de Casablanca, Mohamed Mhidia, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et la présidente de l’arrondissement de Sidi Belyout, Kenza Chraibi, le 7 juillet dernier pour piloter l’avancement des travaux.

Pour rappel, le projet d’aménagement du Stade « La Casablancaise », a été initié par le ministère de l’éducation, du Préscolaire et des Sports. L’aménagement de ce monument historique a été confié à la société Silver System pour un montant de 10,3 millions de DH. Ce projet porte sur les terrassements généraux, les aménagements extérieurs, ainsi que des travaux de plantation.

En outre, plusieurs projets sont en cours dans la capitale économique, notamment l’ouverture du Grand Théâtre de Casablanca, dont les travaux ont été déjà achevés il y a quelques mois. L’accent est actuellement mis sur le volet de gestion de cet établissement qui constituera une plateforme culturelle d’envergure et pourra accueillir des événements et des expositions artistiques et théâtrales nationales et internationales.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre des efforts collectifs de la ville pour renforcer les infrastructures et améliorer la qualité de vie à Casablanca. Il était temps…