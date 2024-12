Des milliers de personnes ont participé, hier dimanche 1er décembre, à une grande marche à Casablanca, pour dénoncer les bombardements israéliens à Gaza et la normalisation des relations avec Israël.

De nombreux militants et citoyens de tous âges ont pris part à cette marche organisée par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. La manifestation, qui se tenait dans le cadre de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre, fait suite à une vingtaine d’autres rassemblements similaires organisés par la même organisation il y a deux jours, dont certains ont fait face à une répression inhabituelle.

🔴 عنف مخزني بمكناس تدخل مخزني آخر عنيف خلف إصابات في صفوف أبناء الشعب المغربي بمكناس لمنعهم من تنظيم مسيرة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني pic.twitter.com/74zZZFTXKW — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) December 1, 2024

Dimanche, les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et des portraits des symboles de la résistance palestinienne, ainsi que des images montrant une partie des destructions causées par la machine de guerre israélienne. Ils ont également tenu des pancartes, parmi lesquelles des revendications pour l’abolition et la criminalisation de la normalisation avec Israël, la réaffirmation du refus de reconnaître l’Etat hébreu, ainsi que des messages dénonçant les crimes de guerre et appelant à la responsabilité des coupables.

«Non à la normalisation»

Les slogans scandés par les manifestants étaient les suivants: «Le peuple veut l’abolition de la normalisation», «Le Maroc est une terre libre, l’Israélien doit partir», «Ô capitale, cette normalisation est un crime», «Ô sionistes maudits, la Palestine est dans les cœurs»…

Lire aussi. Vidéo. Casablanca: vaste manifestation pro-Palestine à la place des Nations unies

Les participants à la marche ont dénoncé les pressions, les poursuites judiciaires et les arrestations visant les opposants à la normalisation, dont notamment l’activiste Ismail El Ghazouani, arrêté après une manifestation contre l’accostage d’un navire transportant des armes pour Israël au port de Tanger, et poursuivi en détention en raison de sa solidarité avec la Palestine et de son opposition à la normalisation.

Halte aux pro-Israéliens

Les discours prononcés lors de la marche ont exprimé leur soutien à la décision de la Cour pénale internationale (CPI), qui a émis des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Ils ont également exprimé leur mécontentement face aux positions de certaines personnalités marocaines qui ont critiqué cette décision.

Les manifestants ont aussi réclamé l’arrêt des massacres, la responsabilité des criminels israéliens, l’application des mandats d’arrêt émis par la CPI, l’ouverture des passages frontaliers et l’envoi d’aides à Gaza. Ils ont enfin exprimé leur indignation face à l’inaction du monde arabe et de la communauté internationale, tout en réaffirmant leur rejet de la normalisation et en appelant à la fermeture du bureau de liaison israélien à Rabat.

انطلاق مسيرة مغربية كبرى حاشدة بمدينة الدار البيضاء في إطار النصرة اليومية لشعبنا الفلسطيني البطل المقاوم pic.twitter.com/vQv6rGFcjM — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) December 1, 2024