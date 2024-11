Stellantis Maroc a inauguré, jeudi 14 novembre, un nouveau showroom au sein du quartier de Maârif, à Casablanca. Ce nouvel espace, consacré aux marques emblématiques Jeep, Fiat et Spoticar, incarne l’ambition du groupe de rapprocher ses services des attentes de la clientèle marocaine, en misant sur une expérience résolument personnalisée et immersive.

« L’inauguration de ce nouveau showroom incarne notre volonté de nouer des liens de proximité avec nos clients, en leur offrant des solutions adaptées et une qualité de service hors pair« , déclare Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc.

Situé au cœur de Casablanca, ce showroom a été pensé comme un véritable carrefour de découvertes automobiles, où se côtoient les designs iconiques et les technologies de pointe des marques Jeep et Fiat, reconnues pour leur robustesse, leur performance et leur confort, qui s’adressent aux conducteurs marocains à la recherche de véhicules aussi fiables qu’élégants. De la citadine maniable au 4×4 audacieux, la gamme complète est présentée dans un espace harmonieux et accueillant, permettant une immersion totale dans l’univers de chaque marque.

En complément, Spoticar, spécialiste des véhicules d’occasion certifiés, propose une large sélection de voitures soigneusement contrôlées, garantissant une qualité irréprochable et une fiabilité éprouvée. Ce choix diversifié répond aux aspirations des clients à la recherche d’un véhicule de confiance, qu’il s’agisse d’un modèle récent ou d’un classique intemporel.

« Ce showroom de Maârif est bien plus qu’une vitrine : il reflète notre conviction profonde qu’être à l’écoute de nos clients, c’est mieux comprendre leurs besoins et leur proposer des solutions parfaitement adaptées« , ajoute Yves Peyrot des Gachons. En offrant un accompagnement personnalisé à chaque étape du parcours d’achat, Stellantis Maroc aspire à faire de chaque visite une expérience fluide, conviviale et mémorable.

En s’installant au cœur du quartier Maârif, Stellantis Maroc signe une ouverture emblématique, un lieu dédié à l’automobile qui met l’accent sur l’accessibilité et la proximité, renforçant ainsi le lien de confiance entre le groupe et ses clients.