De nombreux habitants de Casablanca se plaignent depuis plusieurs jours de coupures d’eau intempestives ou de réduction du débit. Contactée par H24Info, Lydec apporte des clarifications.

Les résidents de plusieurs quartiers de Casablanca ont exprimé, sur les réseaux sociaux, leur mécontentement face à des coupures d’eau potable qui se sont répétées plusieurs soirs consécutifs, depuis le début de cette semaine.

Des inquiétudes d’autant plus grandes que ces coupures surviennent sans que les personnes concernées ne soient averties. «Je me demande si les coupures répétitives d’eau que connaît Casablanca actuellement sont générales. Est-ce que cela concerne l’ensemble des quartiers de la ville? Quel est le délai fixé pour ces coupures?», s’interroge l’un d’eux, sollicitant l’intervention des autorités et des entités concernées pour fournir plus de clarifications.

Un autre internaute a beau protesté, mais n’a obtenu aucune réponse: «Depuis plusieurs jours, chaque soir, l’eau est coupée ou le débit est extrêmement réduit, que peut-on faire? Les réclamations s’accumulent sans aucun changement, ni réponse».

Contactée par H24Info, une source auprès de la Lydec nous a confirmés que la quasi-totalité des quartiers de Casablanca sont concernés par ces coupures qui interviennent dans le cadre des mesures prises par l’État pour rationaliser la consommation d’eau potable.

Notre source a également précisé qu’après la décision prise depuis plusieurs mois visant à réduire le débit d’eau, la situation hydrique au Maroc nécessite d’autres mesures plus efficientes pour faire face à la situation actuelle de sécheresse et de stress hydrique.

Ces coupures d’eau sont planifiées uniquement le soir de 23h à 6h00, souligne notre source qui précise que ce sont les quartiers éloignés des sources principales d’approvisionnement en eau qui sont les plus touchés.

Et de préciser enfin que ces mesures inévitables seront maintenues jusqu’à l’amélioration de la situation hydrique au Royaume.