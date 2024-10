Les travaux de la 6e édition de l’African Digital Summit, initiée par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), ont démarré ce mardi à Casablanca, consolidant sa position en tant qu’événement incontournable du numérique en Afrique.

Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce sommet vise à rapprocher les acteurs du secteur digital à travers le continent, tout en explorant les opportunités et défis posés par l’intégration de l’intelligence artificielle.

Cet événement, qui se tient dans un contexte de mutation rapide, où l’intelligence artificielle se présente à la fois comme une source d’opportunités et de défis, notamment en matière d’énergie et de gestion des talents, constitue une occasion pour mener une réflexion approfondie sur l’avenir numérique de l’Afrique.

Depuis son lancement en 2014, l’African Digital Summit est devenu une véritable plateforme d’échange et de networking, réunissant marques, annonceurs et startups pour une immersion complète dans les dernières tendances du digital.

Un espace est dédié aux startups, une composante essentielle du sommet, permettant aux jeunes entreprises de rencontrer des décideurs marocains et internationaux, facilitant ainsi l’innovation et la connexion entre l’offre et la demande. Avec des intervenants de haut niveau et des experts du digital, cette 6ème édition se veut aussi un catalyseur majeur pour la transformation numérique du continent, impulsant de nouvelles stratégies digitales pour l’avenir de l’Afrique.

S’étalant sur deux jours, le 6e African Digital Summit propose ainsi un programme riche et diversifié, abordant les enjeux clés du numérique. Les participants auront l’opportunité de prendre part à des conférences plénières et des sessions interactives avec des experts, qui traiteront des thèmes comme l’impact de l’intelligence artificielle sur le marketing digital, les tendances technologiques émergentes, ainsi que les défis et opportunités liés à la transformation numérique.

Des discussions approfondies seront également menées autour des questions d’infrastructure énergétique, de gestion des talents et d’innovation dans l’écosystème digital africain. L’événement mettra en avant des solutions innovantes à travers des présentations et des démonstrations pratiques, tout en offrant des espaces de dialogue pour renforcer les liens entre les différents acteurs du numérique sur le continent africain.