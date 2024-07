La ville blanche accueillera du 4 au 6 juillet 2024 au Parc Vélodrome, la première édition du festival « Nostalgia Lovers », un événement unique dans son genre qui a pour thème la musique des années 80 et 90.

La programmation du festival comprendra les performances des icônes de la musique Retro:

4 Juillet 2024 : HADDAWAY , 2 UNLIMITED, BLACK BOX , DR ALBAN , GALA , SAMANTHA FOX , CORONA , SNAP , LA MOVIDA IBIZA

5 Juillet 2024 : REDNEX , LARUSSO , FRANCKY VINCENT , LA COMPAGNIE CREOLE, Zouk Machine, JOHNSON RIGHEIRA , MR. MAJESTYK

6 Juillet 2024 :INNER CIRCLE , DIANA KING , KEVIN LYTTLE , FATMAN SCOOP, CRYSTAL WATERS , ROBIN S , LEEE JOHN OF IMAGINATION , La Cassette DJ's

Nostalgia Lovers Festival n’est pas seulement un événement musical, c’est une invitation à voyager dans le temps, à redécouvrir la joie et l’insouciance des années 80 et 90 dans un cadre festif et convivial».

D’ailleurs, le PDG de Partheron souligne que «le but est de rassembler les gens autour d’une passion commune pour la musique et la culture de ces décennies légendaires. « Nostalgia Lovers est plus qu’un festival ; nous voulons qu’il soit une expérience mémorable et joyeuse».