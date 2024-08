La sélection nationale marocaine s’est largement imposée face à son homologue belge (9-2) lors de son premier match de la Casablanca beach-soccer Cup 2024 disputé vendredi dans la plage de Ain Diab.

Les buts des Nationaux ont été inscrits par Reda Zahraoui et Adnan Oubahri, auteurs d’un doublé chacun, ainsi que Zouhair Jebbary, Badr El Kraichly, Driss Ghennam, Anouar El Abbasy et Souhail Bessak.

Les hommes de Gilberto Da Costa de Souza retrouvent, ce samedi, la Tanzanie en deuxième match prévu à partir de 18h45.

برنامج المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في منافسات كأس الدار البيضاء

🗒️ Program for our National Beach Soccer Team’s matches in the Casablanca Cup pic.twitter.com/NuwT0QxYGm

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 15, 2024