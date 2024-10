Une grande partie de la capitale économique sera inaccessible en voiture dimanche. La circulation sera rendue difficile par les passages successifs du 15e Marathon International de Casablanca, du semi-marathon, mais aussi de la course 10 km.

Ce ne sera ni le moment de vouloir se garer près du centre-ville, ni celui de se rendre à Aïn Diab pour un footing sur la corniche. Il faut absolument éviter les déplacements ce dimanche en voiture sur une bonne partie de Casablanca en raison de l’organisation de la 15e édition de son marathon international. Le parcours traverse plusieurs quartiers de la capitale économique.

De quoi encore compliquer les déplacements des automobilistes dans une ville transformée actuellement en un chantier à ciel ouvert entre projets de construction et travaux de réhabilitation des boulevards et des parcs.

Les axes routiers coupés le seront dès dimanche matin pour cette compétition mondiale, où sont attendus plus de 10.000 coureurs, et jusqu’à la fin d’après-midi.

Le départ sera donné à place Mohammed V avec un parcours sous forme de boucle qui devra permettre aux participants de découvrir la ville en passant par les principaux boulevards. Plusieurs communes seront donc traversées par les marathoniens. Et des centaines de supporters et d’accompagnants sont aussi attendus.

Organisée par « Casablanca Events & Animation », sous l’égide de la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et la commune de Casablanca, et en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, la région de Casablanca-Settat, l’Académie régionale d’éducation et de formation de Casablanca-Settat et l’Université Hassan II de Casablanca, cette édition apporte son lot de nouveautés, selon les organisateurs, avec le doublement des primes d’arrivée, ainsi que des primes visant à encourager les performances exceptionnelles.

Un Village du marathon a été installé sur la place Rachidi pour accueillir les participants souhaitant s’inscrire aux courses ou retirer leurs dossards, en plus d’abriter un espace d’exposition dédié aux partenaires, des espaces de détente et de restauration, et diverses activités parallèles.

Ce marathon international est un rendez-vous annuel qui attire des milliers de coureurs, amateurs et professionnels, qui s’élancent à travers les principales artères de Casablanca, offrant une occasion exceptionnelle de découvrir le cœur battant de la capitale économique.