Le FC Barcelone étend encore son réseau international de formation au Maroc, en ouvrant une nouvelle école de football, la Barça Academy, à Casablanca.

« Après le succès de l’Académie du Barça de Rabat, le Club promeut un projet considéré comme stratégique dans le cadre de l’expansion du football au Maroc, en ouvrant une deuxième Barça Academy dans le pays« , indique lundi le club espagnol dans un communiqué.

Le projet Barça Academy Casablanca débutera en septembre et devrait accueillir environ 500 enfants, garçons et filles, qui se verront inculquer les principes de jeu et les valeurs propres au Barça, précise le communiqué.

Cette nouvelle académie est la 28e du genre dans le monde, et elle vient compléter une présence du projet Barça Academy dans 48 pays sur cinq continents, si on inclut les campus et camps de formation.

L’objectif des Barça Academies est de fournir une formation « complète » tout en promouvant l’image de marque du club. « Le football et le sport, en général, sont des outils de cohésion sociale et le Barça est une force motrice mondiale pour toutes ces valeurs qu’il apporte à la société », souligne le club catalan.