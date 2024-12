La 2ème édition du Salon international du livre enfant et jeunesse, prévue du 14 au 22 décembre à Casablanca, s’attend à la participation de 340 maisons d’édition représentant 29 pays.

Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à l’espace Anfa Park à Casablanca, cette édition dont la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique) est l’invitée d’honneur vient perpétuer l’impact positif réalisé par la 1ère édition, contribuant ainsi à étoffer l’offre culturelle de Casablanca en tant que capitale économique et destination culturelle internationale, indique le ministère dans un communiqué.

La 2e édition prévoit un programme culturel intense et diversifié avec 7 espaces d’animation abritant 405 ateliers avec une moyenne de 45 ateliers par jours et quatre autres espaces organisant 66 activités culturelles au profit de jeunes peintres et écrivains en vue de les insérer dans l’industrie du livre pour enfants et jeunes.

Le programme propose aussi des ateliers et sessions de formation et un programme dédié aux cadres du ministère de l’éducation nationale dans le domaine de la gestion des bibliothèques scolaires, outre une série de programmes de sensibilisation initiés au sein des pavillons des institutions participant à cette édition.

Ce salon vise à rapprocher le livre des jeunes générations et à les encourager à lire, à soutenir l’industrie du livre, à promouvoir l’image de la capitale économique comme destination culturelle, à offrir aux jeunes lecteurs un capital culturel marocain et international.