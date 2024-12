Depuis l’arrivée des applications VTC, les incidents et agressions se multiplient entre chauffeurs de taxis et privés. Dimanche dernier à Casablanca, des chauffeurs de taxis ont agressé un chauffeur VTC et ses deux passagers russes dont un diplomate. Détails.

Un grave incident s’est déroulé dimanche au niveau d’un hôtel de luxe sur l’avenue des FAR de Casablanca. Alors qu’un diplomate russe accompagné de son épouse tentait de se rendre à l’hôtel pour y passer un bon moment, leur soirée a failli virer au drame.

Le couple en question a fait appel à un chauffeur de Yango, une application de VTC russe. Mais à leur arrivée, ces derniers ont été surpris par un guet-apens élaboré par les chauffeurs de petits taxis. Ces derniers s’en sont pris au conducteur avant d’agresser le couple passager qui a eu le malheur de protester.

Malmenés, le diplomate, son épouse et le chauffeur Yango ont dû être transférés à l’une des cliniques privées de la métropole après cette agression. Face à l’ampleur et la sensibilité de cette affaire, une enquête a de suite été ouverte par le procureur général près de la Cour d’appel de Casablanca.

Un des chauffeurs de taxi a d’ailleurs été interpellé par les éléments de la police judiciaire en attendant l’identification du reste de ses complices. Il a ensuite été déféré devant le tribunal et ses confrères se sont rassemblés en nombre devant le tribunal pour exprimer leur solidarité.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’on assiste à ce genre d’incident. Depuis l’arrivée de la première application VTC au Royaume, les taximens s’organisent pour faire barrage à ceux qui n’utilisent pas leur moyen de transport … Et dans de nombreux cas, la situation dégénère.

La raison? Aucun cadre légal n’existe à ce jour quant aux VTC et les taxis dénoncent une “concurrence déloyale” qui nuit à leur activité. Pour rappel, Uber, leader mondial, avait suspendu son activité au Maroc en 2018, seulement trois ans après son implantation à cause notamment des différends avec ces mêmes chauffeurs de taxis.

À l’approche des événements de grande envergure que compte organiser le Royaume, comme la CAN 2025 ou encore la Coupe du monde 2030, il est urgent de remettre à plat le secteur des transports et cadrer légalement l’activité des VTC et des taxis pour mettre fin à cette situation qui n’a que trop duré.

Dans ce sens, l’on apprend qu’Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a adressé une circulaire aux walis et gouverneurs du Royaume pour mettre en place une réforme urgente du secteur des taxis. Celle-ci évoque plusieurs dysfonctionnements dont la pratique illégale de tarifs non fixés, la surveillance des tarifs, le refus de service ainsi que le transport illégal.