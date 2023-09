La chaîne de restaurants Casa José, amorce son plan d’expansion au niveau national à travers le développement d’un réseau de franchises. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de répondre à une demande croissante tout en offrant une expérience unique à sa clientèle



JE SUIS INTÉRESSÉ





Casa José a su marier habilement l’authenticité espagnole avec la richesse des produits du terroir marocain. La réussite fulgurante de cette fusion a permis son développement à l’échelle nationale. L’entreprise se distingue par sa constante recherche d’innovation et d’amélioration, que ce soit dans la créativité des plats, la sélection des ingrédients, l’excellence du service à la clientèle ou encore la garantie de la qualité et de la sécurité alimentaire. Casa José s’affirme ainsi comme un acteur incontournable de la restauration et de l’hospitalité au Maroc, offrant une expérience client unique et différenciée.



JE SUIS INTÉRESSÉ





Devenir franchisé Casa José, c’est bénéficier de l’expertise et de l’expérience reconnues dans le domaine de la restauration et de l’hospitalité. L’équipe dédiée accompagne les franchisés à chaque étape du processus, favorisant un partenariat gagnant-gagnant sur toutes les phases du projet allant du choix de l’emplacement, au BP, passant par le suivi du chantier, le recrutement et la formation des collaborateurs, le rodage et la mise en place pour une ouverture réussie dans les standards CASA JOSE.

La franchise Casa José propose différents modèles selon l’emplacement et le positionnement désiré, avec ou sans alcool. De plus, des possibilités de reprise de restaurants opérationnels en franchise ou de lancement en mode association sont envisageables.



JE SUIS INTÉRESSÉ





Rayonnement de la Marque CASA JOSE : Une priorité stratégique

En 2023, Casa José compte déjà six franchises concrétisées. Des restaurants sont opérationnels à Tanger depuis juin dernier et Taghazout depuis mai 2023 tandis que d’autres ouvertures sont prévues notamment à Mohammedia en Octobre prochain et El Jadida en décembre. Deux conversions de restaurants en propre à Marrakech et Dar Bouazza sont également un gage de succès pour les franchisés.

La franchise Casa José ambitionne de rayonner à travers le Maroc en mettant l’accent sur la standardisation des processus et l’amélioration continue pour garantir le succès des franchisés. Les zones prioritaires de développement ont été identifiées, démontrant ainsi la vision stratégique de l’entreprise, pour l’émergence et la croissance du réseau à raison 2023-2025 dont la zone de Casablanca sur Ain Diab et CFC, la zone de Rabat sur Agdal, Hay Riad et Harhoura, Larache, Assila, Nador, Saadia, Essaouira, Beni Mellal, Fès, Meknès, Agadir, Laâyoune et Dakhla.

Les Valeurs de Casa José : Éthique, convivialité et authenticité

Fondé sur des valeurs simples mais essentielles, Casa José rassemble une communauté partageant l’éthique, la convivialité et l’authenticité comme valeurs fondatrices. Avec Casa José, la franchise n’est pas seulement un partenariat, c’est une adhésion à une vision, des valeurs et des standards, avec pour objectif commun l’excellence dans la restauration et l’hospitalité.

Casa José s’engage dans une démarche d’amélioration constante, visant à offrir une expérience client inégalée. Des projets en cours d’exécution, témoignent de cet engagement.

• La centralisation des achats et de la production des bases, des semis finis et finis afin de garantir la standardisation et l’uniformisation des recettes et des goûts principaux critères garantissant l’expérience culinaire by CASA JOSE.

• La standardisation et la normalisation des processus majeurs de sécurité alimentaire et d’hygiène via un projet de généralisation des bonnes pratiques mais également l’obtention de la certification HACCP dont l’accompagnement se veut en cours avec un cabinet reconnu de la place.

• La création et le développement de l’Hospitality Academy by CJ via un programme de formation et de montée en compétences des collaborateurs, une académie hybride qui assurera les formations théoriques et pratiques aussi bien en présentiel qu’à distance et qui sera opérationnelle avant la fin de l’année 2023.



JE SUIS INTÉRESSÉ