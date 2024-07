Le Maroc vient de lancer des cartes archéologiques régionales numériques dites « prévisionnelles », une initiative inédite et pionnière en Afrique qui aidera à préserver les sites archéologiques contre la dégradation et à identifier les zones prioritaires pour de nouvelles prospections.

Développé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la Culture à travers l’Institut national des Sciences archéologiques et du Patrimoine (INSAP) et la Direction du Patrimoine culturel, ce projet, qui s’appuiera sur l’Intelligence artificielle, consiste en un traitement numérique pour la détection et la prospection des zones susceptibles de receler des sites archéologiques, l’objectif étant d’intégrer une dimension prévisionnelle pour préserver ce patrimoine précieux, a affirmé à la MAP, Abdeljalil Bouzouggar, Directeur de l’INSAP.

Au Maroc, un pays riche d’une histoire millénaire s’étalant sur près de 1,3 million d’années, il est possible de découvrir des sites archéologiques à divers endroits, a souligné M. Bouzouggar, notant que cette technologie numérique, basée sur les algorithmes, permettra d’explorer en profondeur les régions « qui n’ont pas été très prospectées » jusqu’à présent. « Nous allons aussi mettre le paquet sur les régions touchées par l’étalement urbanistique, qui représente une contrainte, voire une menace pour les sites et le patrimoine archéologiques », a-t-il précisé.

Au cours du process de réalisation des projets structurants, a-t-il expliqué, les chances de découvrir des sites augmentent, car rien n’est visible en surface. « D’où, en fait, la réalisation de ces cartes », a soutenu M. Bouzouggar, également archéologue et universitaire. Et comme tout projet offre des avantages et des perspectives tant à moyen qu’à long termes, le projet des cartes régionales numériques dites « prévisionnelles », présente une multitude d’avantages, a-t-il indiqué. Il s’agit, selon lui, non seulement « d’orienter et de cibler les zones prioritaires dans les prospections, une opération effectuée par des équipes assistées par des images satellites », mais aussi de procéder à une prospection des sites archéologiques encore inexplorés.

Pour M. Bouzouggar, cette initiative ne se limite pas aux sites archéologiques, mais elle permet la mise en place de programmes de valorisation qui favorisent l’intégration de ces potentiels sites dans une dynamique socio-économique, en particulier à travers le tourisme culturel. Cette initiative novatrice, qui s’inscrit dans le cadre d’un effort continu pour protéger et mettre en valeur le riche patrimoine culturel du Maroc, contribuera à faire connaître ce trésor inestimable au grand public et aux générations futures, a-t-il enchaîné. Certes, avec plus de 10.000 sites archéologiques dans le pays, il est difficile de valoriser chacun d’entre eux. Cependant, il est essentiel d’en cibler certains en concertation avec les principaux aménageurs et les départements ministériels concernés, a-t-il ajouté.

Interrogé sur le délai de réalisation de ce projet d’envergure, financé par des fonds publics, M. Bouzouggar a estimé que sa mise en œuvre pourrait s’étendre sur plusieurs années, du fait que la portée ambitieuse du projet et son déploiement à grande échelle nécessitent un investissement temporel conséquent. Mettant l’accent sur la nécessité d’une mise à jour régulière du projet, il a relevé que l’évolution constante du paysage archéologique, ponctuée de nouvelles découvertes et de projets de développement, impose une actualisation permanente des données.

Cette démarche permettra de garantir une protection et une valorisation optimales des sites archéologiques, en tenant compte des changements et des besoins émergents, a-t-il signlaé. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé, récemment, avoir établi la première carte archéologique nationale, qui regroupe un recueil des sites archéologiques connus ou déjà publiés, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine culturel national et sa préservation. Cette carte archéologique se propose de garantir une meilleure gestion des monuments et des sites archéologiques du Royaume.