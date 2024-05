Déjà voué aux gémonies pour le massacre perpétré contre les Palestiniens à Gaza, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est depuis hier soir l’ennemi juré de tous les Marocains.

Les langues se sont déliées depuis que Benyamin Netanyahou a osé le péché capital selon la Toile marocaine: en exposant hier soir sur la chaîne française LCI, où il était invité pour un lavage de son image, une carte tronquée du Maroc, le Premier ministre israélien a franchi une ligne rouge.

Les appels à geler les relations diplomatiques avec l’Etat hébreu se sont intensifiés depuis hier soir sur la Toile marocaine. Une revendication déjà scandée, à tue-tête, par des manifestants qui arpentent depuis plusieurs semaines les rues des villes du Royaume pour protester contre la guerre sans merci que mène Israël à Gaza. Aujourd’hui, plusieurs internautes réclament avec ferveur le rappel du chef du bureau de liaison marocain à Tel Aviv.

Si par le passé, certains concitoyens pesaient leur mot avant de s’en prendre au chef du gouvernement israélien qui a la Cour pénale internationale (CPI) à ses trousses, la parole s’est désormais libérée, du moins sur les réseaux sociaux. Plusieurs estiment que l’acte de Netanyahou est une humiliation de trop, considérant cet énième affront de « Bibi » comme un point de non-retour dans les relations avec l’Etat hébreu tant que celui-ci est aux commandes.

Faut-il rappeler que ce n’est pas la première fois que le Premier ministre israélien s’affiche avec une carte tronquée du Royaume, et ce, même après la présumée reconnaissance annoncée en juillet 2023 par le Cabinet royal après que le roi Mohammed VI a reçu une lettre de Netanyahou annonçant ladite reconnaissance, qui s’avèrerait ainsi être une vulgaire supercherie?

After daily protests against Israeli massacres in Gaza, #morocco popular pressure grows to break diplomatic ties with #Israel after PM Netanyahu brandished a map of the kingdom without the Western Sahara during tv interview that was aired last night on French media pic.twitter.com/ckBAgXI5EF

— Souhail Karam (@Massinissa1973) May 31, 2024