Devant la commission parlementaire des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a reconnu mercredi que les prix des carburants à la pompe « manquent de transparence ».

Si les prix des carburants à la pompe sont toujours en hausse, Leila Benali admet à demi-mot que le secteur connait des pratiques problématiques. « Aujourd’hui, lorsqu’on voit qu’il y a un manque de transparence sur les prix, on suit de près le secteur, même si le gouvernement n’a pas le droit de fixer les prix des carburants, on essaie de faire en sorte qu’il n’y ait pas de marges importantes », a-t-elle fait savoir mercredi, lors d’une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, à la chambre des représentants.

Parmi les questions qui ont été discutées, la « hausse des prix des produits énergétiques et leur impact sur le pouvoir d’achat des citoyens » à la demande des Groupes de la majorité et du groupe constitutionnel démocratique et social », mais aussi les « raisons de la non-baisse des prix du carburant sur le marché national malgré l’amélioration du marché international » mis sur la table par le Groupe du progrès et du socialisme.

Dans sa réponse, la ministre a estimé qu’elle ne pouvait pas parler du dossier des carburants, « sans évoquer la politique ».

« Il faut qu’il y ait un certain esprit de responsabilité sans surenchère politique, car aujourd’hui, en plus du modèle de développement, on doit avoir un système énergétique pour nous remettre dans le droit chemin », a poursuivi Leila Benali, citée par Goud.ma.

La ministre a aussi assuré que le secteur des énergies connait actuellement « des investissements importants qui contribueront à limiter le rythme de variation des prix des carburants au Maroc par rapport au marché international ».

« Nous avons environ un milliard de dirhams d’investissements pour soutenir les capacités de stockage des carburants », a indiqué Leila Benali, ajoutant que « cela va permettre d’améliorer la compétitivité, résoudre les fluctuations structurelles des hydrocarbures au niveau mondial et réduire la différence de 1 à 2 % entre les prix du marché mondial et le prix au Maroc ».

Lors de cette réunion, la ministre a également parlé du « bilan de la mise en oeuvre de la stratégie énergétique 2030 » et du rapport du Conseil de la concurrence sur la « hausse importante des prix des matières brutes et des matières premières sur le marché mondial et ses répercussions sur le cours concurrentiel des marchés nationaux, et ce à la demande du Groupement PJD.

Lire aussi: Pratiques anticoncurrentielles sur les hydrocarbures: le Conseil de la concurrence réexamine le dossier

Le 2 juin dernier, le Conseil de la concurrence a annoncé sa décision de renvoyer l’épineux dossier relatif aux hydrocarbures en instruction.

Une décision qui « fait suite aux amendements apportés au cadre légal régissant la concurrence au Maroc, après l’entrée en vigueur de la loi n°40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et la loi n°41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence », avait expliqué l’institution indépendante présidée par Ahmed Rahhou.