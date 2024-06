En 2023, les fonds investis dans les startups et les nouvelles entreprises ont connu une croissance notable par rapport aux années précédentes. Cette dynamique est en partie due à l’attractivité des projets, selon l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC).

Au Maroc, l’écosystème des startups et des TPE gagne en confiance auprès des investisseurs. C’est l’une des conclusions du point de presse organisé ce jeudi à Casablanca par l’AMIC, qui a présenté un rapport d’activité prometteur pour l’année écoulée.

D’après l’étude réalisée pour la 16e année consécutive par le Cabinet Grant Thornton, «la part des investissements en Capital Amorçage et Risque est passée de 26 % à 53 % entre la deuxième et la quatrième génération de fonds». Pour ce segment, représentant généralement les startups et les entreprises en démarrage, Omar Benchekroun, consultant senior chez Fidaroc Grant Thornton, a précisé que «les investissements en 2023 représentent, en nombre, 36 % du volume total, et en valeur, 7 %». Il a expliqué que les périodes d’observation de l’activité du capital-investissement sont séquencées en cycles de cinq ans. Ainsi, la deuxième génération correspond à la période 2011-2016 et la quatrième à celle de 2018-2023.

Poursuivant ses explications, l’expert a indiqué que les bénéficiaires sont majoritairement des startups opérant dans les nouvelles technologies, avec un ticket moyen par opération de l’ordre de 7 millions de dirhams.

Projets attractifs

Selon Hatim Ben Ahmed, président de l’AMIC, ce regain d’intérêt des investisseurs pour le segment amorçage-risque résulte de plusieurs facteurs. «Nous avons vu l’arrivée récente de nombreuses initiatives, comme celles de Tamwilcom et d’autres acteurs, qui ciblent ce segment. Et les projets présentés sont plus nombreux et plus attractifs», a-t-il déclaré.

Il est important de noter que la dynamique observée dans ce segment reflète l’enthousiasme général du capital-investissement en 2023. En effet, les résultats montrent des records dans les levées de fonds et les investissements. Ainsi, en 2023, les levées de fonds ont atteint un pic de plus de 3 milliards de dirhams, tandis que les investissements ont dépassé la barre des 2,5 milliards de dirhams. Ces performances devraient suivre une tendance haussière dans les années à venir, selon les perspectives annoncées.

Avec une attractivité croissante et des initiatives soutenues, l’écosystème startups au Maroc semble bien parti pour maintenir cette dynamique positive. Les performances record de 2023 augurent d’un avenir prometteur, offrant ainsi de belles perspectives économiques pour le pays.