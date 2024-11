Moroccocanna, entreprise opérant dans le secteur du cannabis médical au Maroc, participe activement au développement de cette filière, avec pour ambition de soutenir les agriculteurs et de dynamiser l’économie locale.

En s’appuyant sur un riche héritage marocain et des techniques agricoles modernes, Moroccocanna propose une gamme de produits cannabinoïdes haut de gamme, cultivés et transformés localement, dans le respect des normes de qualité, de durabilité et d’innovation.

L’entreprise commercialise déjà une large sélection de produits – fleurs, résines, isolats, huiles, et dérivés cosmétiques et alimentaires – à destination des professionnels du secteur. Chaque produit est rigoureusement testé pour répondre aux standards internationaux, garantissant sécurité et efficacité pour les utilisateurs finaux.

Moroccocanna met en œuvre des pratiques agricoles durables en partenariat avec les communautés locales, favorisant la préservation des ressources naturelles. Sa charte éthique, élaborée en collaboration avec les producteurs, valorise l’humain et la protection de l’environnement, avec une traçabilité qui lie chaque produit final à l’histoire de l’agriculteur qui l’a cultivé.

Avec un investissement programmé de plus de 3 milliards DH, Moroccocanna se positionne comme un acteur clé du secteur du cannabis médical au Maroc et projette de se développer à l’international, ciblant en priorité les marchés européens et américains.

Forte de ses initiatives en recherche et développement, l’entreprise ambitionne de s’imposer comme une locomotive de ce marché en plein essor. Dans ce sens, elle s’engage à promouvoir une industrie du cannabis médical qui allie innovation, éthique et impact social positif.