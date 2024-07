Si l’eau est nécessaire au bon fonctionnement du corps humain, elle reste essentielle pour rester en bonne santé, surtout en période de grande chaleur. Les plus concernées sont les personnes âgées et les femmes enceintes, les patients sous traitement neurologique ou encore les personnes âgées. Le point avec le docteur Mustapha Sellam.

«L’eau est le principal constituant du corps humain. Par ailleurs, sa quantité au sein du corps dépend de plusieurs facteurs. Elle peut varier selon la corpulence de la personne, l’âge de l’individu», explique le médecin généraliste.

«Cependant, le corps humain n’est pas capable de stocker durablement l’eau qu’il absorbe. Il l’élimine en permanence, que ce soit à travers sa respiration comme avec la transpiration ou l’urine. C’est pourquoi les pertes en eau doivent systématiquement être compensées par des apports externes», ajoute le médecin.

Comment reconnaître un état de déshydratation? D’après Dr.Mustapha Sellam, «la déshydratation se manifeste par l’assèchement des lèvres, la sensation d’une fatigue anormale, la perte de force, une diminution rapide du poids, ou par la soif ».

Par ailleurs, «lorsque la déshydratation devient plus grave, elle entraîne d’autres symptômes comme une diminution du poids supérieur à 5 %, une soif intense, un assèchement de la langue, l’accentuation des plis cutanés, et la difficulté de la peau à retrouver son aspect initial après avoir été pincée, un teint plus pâle, des maux de tête, des vertiges ou encore des urines en plus faible quantité», explique le médecin.

Et de poursuivre: «Quel que soit l’âge de la personne déshydratée, lorsque celle-ci est confrontée à une déshydratation grave, il y a urgence. De même, lorsque la déshydratation touche un nourrisson, une personne âgée ou un individu souffrant d’une maladie chronique, il est préférable de consulter rapidement un médecin ».

«Boire de l’eau est un bon moyen de maintenir une hydratation constante au cours de la journée. L’eau est complétée par le thé, un café, de la soupe mais aussi certains aliments gorgés d’eau comme les fruits et légumes», conseille le médecin.

«Lors d’une grossesse, l’hydratation est double, elle doit être apportée à la future mère et à l’enfant à naître. En pratique, on recommande à la future maman de boire 1,5 à 2 litres d’eau quotidiennement», conclut-il.