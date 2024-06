En réaction à l’officialisation du report de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, prévue initialement pour l’été 2025, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a exprimé l’espoir que « la CAN Maroc 2025 sera le meilleur événement pour honorer l’Afrique ».

Comme annoncé cet après-midi, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2025), prévue au Maroc, ne se tiendra plus durant l’été. Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a officiellement annoncé ce vendredi soir les dates de la CAN Maroc 2025.

Bien qu’il ait vigoureusement défendu l’organisation de la CAN en été, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, est resté courtois dans sa réaction à l’annonce des dates officielles de la CAN marocaine.

«Nous espérons que la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 sera le meilleur événement pour honorer l’Afrique et que le Maroc offrira les meilleures conditions pour accueillir le reste de l’Afrique et le monde», a déclaré le Patron du football marocain, cité dans un communiqué de la CAF publié tard dans la soirée de ce vendredi 21 juin.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (COEX) a officialisé ce vendredi soir les dates de «la compétition de football la plus populaire et la plus compétitive d’Afrique», la Coupe d’Afrique des Nations CAN Maroc 2025.

Selon un communiqué de l’instance continentale, voici les dates de la CAN Maroc 2025 :

-Match d’ouverture : dimanche 21 décembre 2025

-Match final : dimanche 18 janvier 2026

Le COEX de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies (WAFCON), qui connaît une croissance exponentielle et se déroulera également au Maroc.

Les dates de la CAF TotalEnergies WAFCON Maroc 2024 sont :

-Match d’ouverture : samedi 5 juillet 2025

-Match final : samedi 26 juillet 2025

Dans le communiqué du COEX, le Président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré : « Je suis convaincu que la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 connaîtra un énorme succès et sera la meilleure AFCON de l’histoire de cette compétition. Je suis également impressionné par l’énorme croissance du football féminin en Afrique et j’espère que la WAFCON Maroc 2024 de la CAF TotalEnergies connaîtra un immense succès ».

Le COEX explique le retard avant l’annonce des dates de la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 en affirmant que «des discussions complexes et parfois difficiles ont eu lieu avec diverses parties prenantes, en tenant compte des calendriers de matchs internationaux et nationaux très chargés».

La COEX souligne que «la CAF s’engage à protéger et à promouvoir les intérêts des joueurs africains évoluant dans des clubs de football en Europe et dans le monde», ajoutant que l’organisation «cherche également à établir des relations mutuellement bénéfiques avec l’ECA, l’UEFA, d’autres confédérations de football et la FIFA».

Dans son communiqué, la CAF exprime ses remerciements au Roi Mohammed VI du Maroc, à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), à son président Fouzi Lekjaa, au gouvernement et au peuple du Maroc pour avoir accueilli la CAF TotalEnergies AFCON Maroc 2025 et la CAF TotalEnergies WAFCON Maroc 2024.