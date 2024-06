Après la diffusion de plusieurs articles annonçant un éventuel report de la CAN 2025 à 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a réagi rapidement.

L’instance dirigeante du football africain a tenu à clarifier la situation concernant la prochaine CAN prévue au Maroc.

Dans un bref communiqué rendu public ce mercredi 05 juin en fin d’après-midi, la CAF a affirmé n’avoir pris aucune décision à ce sujet pour le moment.

« Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses. Le Comité Exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle sur le sujet », a précisé l’organisation.

Ce démenti est intervenu suite à une « fausse » interprétation des propos du secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, lors d’une interview accordée à la BBC. Dans cet entretien, il avait simplement évoqué la possibilité d’un report sans pour autant officialiser une décision.