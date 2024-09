La sélection marocaine de football a signé une « belle victoire » face au Gabon (4-1), lors de la 1-ère journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, a affirmé le sélectionneur national, Walid Regragui. «C’est une bonne victoire, après les six buts signés en juin dernier face au Congo-Brazzaville. On reste offensif avec beaucoup de conviction», a-t-il déclaré en conférence de presse.

« On a bien entamé la partie, mais nous avons laissé énormément d’occasions à l’adversaire », a-t-il regretté, assurant avoir donné la chance à plusieurs joueurs et osé des ajustements dans le schéma tactique. « On savait que face à des blocs bas, il faut avoir la qualité offensive », a-t-il dit, reconnaissant que le Gabon dispose de joueurs de grands talents qui peuvent mettre en difficulté n’importe quelle équipe.

« Le Gabon n’est pas une équipe facile. C’est une équipe en devenir avec beaucoup de talents. On avait plus de certitudes par rapport à eux », a-t-il analysé. « Nous sommes en train de construire une nouvelle équipe. On essayera de trouver des solutions pour la prochaine CAN », a dit Regragui, ajoutant que « face au Lesotho, on alignera sûrement d’autres joueurs pour leur permettre d’exprimer leurs talents ».

« Gagner des titres, requiert des talents, de la jeunesse, mais aussi de l’expérience », a-t-il poursuivi, faisant remarquer que « gagner sa place au sein des Lions de l’Atlas deviendra trop difficile dans l’avenir ». Le Maroc, déjà qualifié en sa qualité de pays hôte, est logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho.

La phase finale de la CAN (Maroc-2025) aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.