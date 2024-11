La sélection marocaine a conclu hier lundi la phase des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sur un score de 7-0 contre le Lesotho. Walid Regragui et ses protégés envoient un message clair à leurs prochains adversaires: ils veulent remporter « leur » CAN. Mais quelles sont vraiment leurs chances?

Qualifié d’office pour la CAN 2025, puisqu’il est le pays organisateur, le Maroc a pourtant réalisé une campagne des éliminatoires XXL. Comme si rien n’était joué et qu’il fallait obtenir une place qualificative, le onze national a tout donné lors de cette phase, montrant ainsi leur ambition de “garder la coupe à la maison”.

Avant de parler des chances du Maroc à cette 35e édition de la grand-messe africaine du ballon rond, un petit rappel s’impose. Pour leur entrée en lice dans ces éliminatoires, les Lions de l’Atlas se sont offert la sélection du Gabon au Stade Adrar d’Agadir (4-1) grâce à deux penaltys transformés par Hakim Ziyech et des buts de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi. Quelques jours plus tard, bien que moins efficaces, ils ont confirmé face au Lesotho (1-0), à Agadir toujours, avec un nouveau but de Diaz.

Lire aussi: Qualifs CAN 2025. Maroc-Lesotho : les Lions de l’Atlas assurent l’essentiel (1-0)

En octobre dernier, lors de la double confrontation contre la République centrafricaine, les Marocains ont frappé fort à l’aller comme au retour. Le match aller s’est soldé par un score de 5-0 avec notamment un doublé d’Azzedine Ounahi et des buts d’Abde Ezzalzouli, Achraf Hakimi et Soufiane Rahimi. Ensuite, rebelote au retour, avec un score de 0-4 au Stade d’Honneur d’Oujda. Eliesse Ben Seghir réalisait son premier doublé sous les couleurs marocaines, à côté des buts de Youssef En-Nesyri et Ezzalzouli.

Le Maroc a joué vendredi et lundi derniers ses derniers matchs de ces élimintoires contre le Gabon et le Lesotho. Un autre festival de buts a eu lieu. Le match contre le Gabon, qui s’est joué au Stade de Franceville, a été largement dominé par la sélection marocaine. Malgré un but encaissé dès les premières minutes de jeu, les hommes de Regragui ont rapidement repris le contrôle du match avec une superbe remontada, grâce à Jamal Harkass, Brahim Diaz, Youssef En-Nesyri et Ismael Saibari.

L’équipe nationale a ensuite clôturé le bal, hier lundi, contre le Lesotho à Oujda. Un match que Brahim Diaz gardera dans sa mémoire puisqu’il a réussi le premier hat-trick de sa carrière. Youssef En-Nesyri, Ismael Saibari ont également trouvé le chemin des filets, tandis que Rahimi a réalisé un doublé. Les Lions de l’Atlas se sont ainsi offert les Crocodiles sur le large score de 7-0, finissant les éliminatoires sur une bonne note.

Avec ce parcours, l’équipe nationale s’est hissée à la tête du groupe B avec notamment 18 points sur un maximum de 18. Regragui et ses protégés n’ont pas connu de défaite tout au long de cette phase, faisant du Maroc la seule nation à accomplir cet exploit. D’ailleurs, leur dernière défaite remonte à la CAN 2023 où le onze national s’est incliné en 8e de finale contre l’Afrique du Sud (0-2).

Lire aussi: La FRMF dévoile le nouveau maillot des Lions de l’Atlas

Les derniers résultats de la sélection n’augurent que du bon pour la prochaine CAN… mais entre le papier et la réalité, un énorme fossé existe. Pour rappel, avant la CAN ivoirienne, le Royaume avait également brillé, mais son élan a été freiné en 8e de finale par les Bafana Bafana. L’on peut donc très bien exceller en phase qualificative et quitter la compétition très tôt au vu de la compétitivité ainsi que de plusieurs facteurs.

Mais cette fois-ci, le Mountakhab sera quasiment immunisée des “facteurs externes”. En effet, le tournoi continental est organisé par le Maroc. Les rencontres de la sélection nationale se joueront sans aucun doute à guichets fermés devant des milliers de supporters des Lions de l’Atlas.

Toutefois, la pression ne sera pas seulement sur les équipes adverses mais également sur nos joueurs. En effet, pas moins de 36 millions de Marocains attendent, depuis des années, cette fameuse Coupe d’Afrique des nations. Certains affirment carrément que toutes les conditions seront réunies pour enfin remporter la compétition 49 ans après le sacre de 1976.

Il faut aussi savoir que désormais, de nombreux géants du continent sont en lice: Sénégal, Egypte, Nigeria, Algérie, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Tunisie, Cameroun, RDC, Mali… A noter que plusieurs de ces nations figurent dans le top 10 du classement africain de la FIFA. Le niveau sera donc bien plus élevé que pendant les éliminatoires, avec 23 sélections, dont la crème de la crème du continent, qui feront le voyage au Royaume pour tenter de succéder à la Côte d’Ivoire.

L’effectif a par ailleurs a été renforcé avec plusieurs joueurs talentueux, à l’image de Brahim Diaz, Eliesse Ben Seghir, Adam Aznou, Reda Belahyane ou encore Osame Sahraoui. Une liste qui pourrait d’ailleurs intégrer de nouveaux noms au fil des mois. Et après toutes ces rencontres, l’on commence à ressentir une certaine alchimie entre les cadres et les nouveaux visages de la sélection. Aussi, Regragui semble plus vif tactiquement, s’adaptant de plus en plus au “jeu africain”, mais il devra croiser le fer avec les meilleurs coachs du continent.

🤷🏼‍♂️🇲🇦 Hat-trick for Brahim Diaz with Morocco! 9 G/A in 8 games with the national team. ✨ pic.twitter.com/EcgkmGF9MD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2024

Les joueurs marocains veulent, quant à eux, prouver qu’ils sont la nouvelle « génération dorée » du football national. Et cette fois, ils auront l’occasion de le montrer devant leur public et à domicile.

Au vu de toutes ces “data”, le Maroc a toutes ses chances pour “garder la coupe à la maison”… mais le football, et plus précisément la CAN, peu cacher bien des surprises. Il suffira d’un seul pas de travers pour briser le rêve des millions de Marocains amoureux de cette sélection nationale.

La Fédé mettra, de son côté, à disposition de Regragui et son staff tous les moyens pour parvenir au sacre continental, et ce, en plus des « facteurs environnants » plus que favorables déjà mentionnés. Alors, à eux d’en profiter pour que cette édition soit, enfin, la BONNE.