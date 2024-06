Actuellement en Algérie, l’ex-star du Real Madrid a été interrogée sur son pronostic par rapport à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football, prévue au Maroc.

Karim Benzema est actuellement en Algérie à l’invitation de la fédération nationale de football. L’ex-star du Real Madrid et Ballon d’or 2022 y est pour assister au match qui opposera ce jeudi soir son pays d’origine à la Guinée, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

A l’occasion de ce séjour très suivi en Algérie, Karim Benzema ne se refuse pas à quelques interviews avec la presse locale. Il a notamment été échangé avec l’influenceuse Sam Foot X.

Questionné par cette dernière sur la finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football, qui se tiendra au Maroc, KB9 a souligné que cette compétition «est hyper dur à pronostiquer, quasiment impossible». Il a quand même donné sa finale de rêve: «Maroc-Algérie».

On est bien d’accord avec l’attaquant d’Al-Ittihad que la CAN est l’une des compétitions les plus surprenantes en termes de retournement, et la dernière édition l’a prouvé encore une fois (le champion était sur le point d’être éliminé en phase de poules…). Mais il n’est pas interdit de rêver d’une telle affiche…

Ci-dessous l’intégralité de l’interview: