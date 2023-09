La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, jeudi au Caire, que des décisions concernant les pays hôtes des éditions 2025 et 2027 de la Coupe d’Afrique des Nations seront prises le 27 septembre courant.

« Nous nous réunirons à nouveau au Caire le mercredi 27 septembre 2023 pour discuter et prendre des décisions concernant les pays qui se verront attribuer la CAN TotalEnergies 2025 et la CAN-2027 », a déclaré le président de la CAF, Patrice Motspepe, cité dans un communiqué publié par l’instance faîtière du football africain sur son site, au terme de la réunion de son Comité exécutif dans la capitale égyptienne.

La CAF accueillera également, dans les prochaines semaines, la première réunion de l’Association des Clubs Africains (ACA), représentant les clubs de football les plus prospères et les plus grands d’Afrique, a-t-il fait savoir.

Abdelhamid Sabiri s’engage avec le club saoudien Al-Fayha

« Nous voulons que les clubs de football africains soient commercialement viables et rentables. Je continuerai à m’engager auprès de nos sponsors et partenaires actuels et futurs pour m’assurer que nous construisons des relations mutuellement bénéfiques et à long terme », a assuré le patron de la CAF.

Lors de sa réunion ce jeudi au Caire, le Comité exécutif de la CAF a pris des décisions importantes pour le développement et la compétitivité globale du football africain, poursuit le communiqué, notant que des résolutions unanimes ont été adoptées et des décisions qui ont été prises par la direction de la CAF ont également été ratifiées.

A cette occasion, le Secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a informé le Comité exécutif des progrès réalisés en Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 qui débutera le 13 janvier 2024, selon la même source.

La réunion a également discuté des excellents préparatifs et progrès réalisés dans l’organisation de la passionnante compétition de football de clubs, l’African Football League (AFL) qui débute le 20 octobre 2023 à Dar es Salaam, en Tanzanie, conclut le communiqué.