La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi sur son site toutes les informations nécessaires sur la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), prévue au Maroc.

Avant l’organisation, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, de la Coupe du monde 2030 de football, le Maroc se prépare d’abord à accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025. La grand-messe du football africain reviendra ainsi au Maroc pour la deuxième fois, après la 16e édition en 1988.

Les éliminatoires de la CAN 2025 démarrent ce mercredi avec 4 matchs et se poursuivront jusqu’en novembre prochain, date à laquelle on connaîtra les 23 équipes qualifiées en plus du Maroc, pays hôte. A cette occasion, la Confédération africaine de football a dévoilé toutes les informations nécessaires sur cette 35e édition.

Lors de la première tenue de la CAN au Maroc, seulement 8 équipes s’affrontaient pour la coupe, remportée par le Cameroun. Mais « le tournoi s’est considérablement développé, avec 24 équipes en compétition, soulignant la croissance et le développement du football africain au cours des trois dernières décennies« , a indiqué la CAF.

Les stades et villes hôtes

Désigné officiellement le 27 septembre 2023, le Maroc se prépare pour accueillir les supporters du continent et du monde entier. Six stades abriteront les clashs entre les meilleurs joueurs du continent. Il s’agit du stade Moulay Abdellah de Rabat, qui accueillera sûrement la finale du tournoi, du Stade Mohammed V de Casablanca, du stade Ibn Batouta de Tanger, du Grand stade d’Agadir, du Grand stade de Marrakech, et du stade de Fès.

Il faut noter que toutes ces enceintes connaissent actuellement des travaux d’agrandissement et oe rénovation.

Processus de qualification

En tant que pays hôte, le Maroc est déjà qualifiée pour la prochaine CAN, mais “les 23 places restantes seront attribuées à travers un processus de qualification rigoureux”. Ainsi, 48 nations réparties en 12 groupes s’affronteront lors des éliminatoires. Au final, les deux meilleures équipes de chaque groupe assureront leur place pour le Maroc.

“Le processus de qualification promet une compétition intense, avec des équipes comme la Côte d’Ivoire, championne en titre, l’Égypte, le Nigéria, le Sénégal et l’Algérie, tous en lice pour une place”, affirme la CAF.

Dates clés

La CAN 2025 débutera le 21 décembre 2025 et se terminera par la finale le 18 janvier 2026. Ces dates sont cruciales pour les fans et les équipes alors qu’ils se préparent pour le tournoi de football le plus prestigieux du continent africain.

Un choix qui s’imposait

Pour la CAF, le choix du Maroc comme pays hôte de la CAN 2025 n’est pas une surprise. Cela revient en partie au bilan récent du Royaume en matière d’accueil de grands événements internationaux de football: “Du Championnat d’Afrique des nations 2018 (CHAN) à la Coupe d’Afrique des nations féminine 2022 et à la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2023, le Maroc a constamment démontré sa capacité à organiser des tournois de football de classe mondiale.”

Mais il y a plus: “Ce palmarès, combiné à la culture footballistique du pays et à ses infrastructures de pointe, ouvre la voie à ce qui pourrait être l’une des éditions les plus mémorables de la Coupe d’Afrique des Nations« , ajoute la faîtière continentale.

Et de conclure: « Avec des installations de classe mondiale, une population passionnée de football et une expérience récente dans l’organisation de tournois majeurs, le Maroc est prêt à organiser une CAN qui établira de nouvelles références pour la compétition.”