La Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont décroché ce mardi 19 novembre les derniers tickets pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Voici la liste complète des 24 pays qualifiés.

Avec la qualification ce mardi 19 novembre de la Tanzanie, du Botswana et du Mozambique, les 24 qualifiés pour la CAN 2025 sont désormais connus. Cette compétition s’annonce palpitante avec la plupart des géants d’Afrique. Il y a eu peu de surprises puisque les dix premiers du dernier classement FIFA seront présents au Maroc.

24/24. The plane to #AFCON2025 is ready to take off! ✈️ pic.twitter.com/0IQ14QKOKQ

— CAF_Online (@CAF_Online) November 19, 2024