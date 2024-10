Victorieuse contre le Togo (0-1) ce lundi, l’Algérie s’est officiellement qualifiée à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au Maroc. Mais au vu du passif de ce pays qui a pour habitude de se retirer des compétitions qui se déroulent dans le Royaume, des doutes sur la participation des Fennecs se posent.

Actuellement, la phase éliminatoire de la CAN 2025 se poursuit. Certaines sélections africaines sont toutefois d’ores et déjà qualifiées à l’image du Maroc en tant que pays hôte de la compétition, mais aussi le Burkina Faso, l’Algérie et le Cameroun qui ont également obtenu leur billet pour ce rendez-vous continental.

La sélection algérienne a fait, jusqu’ici, un sans faute. Les Fennecs, qui logent dans le groupe E, cumulent un total de 12 points soit 4 victoires en 4 matchs garantissant ainsi une place en phase finale de la CAN alors que deux autres matchs (5e et 6e journée) sont prévus pour novembre.

Cependant, la participation de l’Algérie à cette édition de la CAN risque de ne pas avoir lieu… La raison? Le ministère de la Jeunesse et des Sports du pays voisin a refusé, à plusieurs reprises, que ses délégations participent aux événements sportifs se déroulant au Royaume.

Il y a quelques mois seulement, lors de la Coupe de la CAF, la RS Berkane accueillait l’USM Alger dans le cadre du match retour de la demi-finale. Mais le club algérois s’est retiré quelques minutes seulement avant le coup de sifflet de la rencontre.

Lire aussi: L’Algérie boycotte le championnat d’Afrique de gymnastique à Marrakech

En Mai 2024, le Maroc organisait le Championnat d’Afrique de gymnastique. Rebelote. La Fédération algérienne de gymnastique avait alors annoncé son retrait indiquant que le ministère susmentionné n’a pas autorisé ses équipes à y prendre part.

Encore une fois, l’équipe nationale algérienne U17 de handball a déclaré forfait en Championnat arabe de handball, à l’instar de la CAN Et comme pour l’USMA, la raison derrière cela semble identique: la carte entière du Royaume floquée sur les maillots de la sélection marocaine.

En plus de ces compétitions, l’Algérie a boycotté plusieurs manifestations sportives qui ont des liens directs ou indirects avec le Maroc et les raisons sont purement politiques. Principal soutien des séparatistes du polisario, le régime algérien mélange sport et politique et fait en sorte que le moindre événement sportif se transforme en une occasion en or pour mettre en lumière son projet de diviser le Royaume.

Lire aussi: Championnat arabe de handball U17: l’Algérie se retire de la compétition

Ce fut également le cas lors du CHAN 2022 qui s’est joué en Algérie. Le match d’ouverture qui s’est déroulé au stade Nelson Mandela d’Alger a vu la participation de Zwelivelile Mandela, petit-fils de la figure emblématique sud-africaine, qui n’a pas hésité à revenir sur la question du Sahara lors de son discours.

Quand une compétition est organisée en Algérie, le régime en profite pour faire passer ses messages anti-marocains, mais quand celles-ci sont programmées au Maroc, le pays voisin boycotte à tout-va. À quoi doit donc s’attendre? Sûrement un retrait algérien qui semble inévitable…