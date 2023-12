La Confédération africaine de football a rappelé, ce jeudi, que l’opération de vente des billets se fait à travers le guichet pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) en Côte d’Ivoire.

Cette billetterie au comptoir permettra aux habitants de la Côte d’Ivoire d’acheter des billets sur place pour le tournoi mondial qui débutera le 13 janvier prochain, indique la CAF dans un communiqué publié sur son site internet.

Les prix des billets varient entre 5.000 FCFA (environ 80 dirhams) pour la catégorie 3, 10.000 FCFA (environ 160 DH) pour la catégorie 2 et 15.000 FCFA (environ 240 DH) pour la catégorie 1.

The official #TotalEnergiesAFCON2023 tickets are up for sale. Grab yours NOW. 👇

— CAF (@CAF_Online) November 14, 2023