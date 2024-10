Après un parcours prometteur lors de la phase de groupes, l’équipe marocaine de beach soccer affrontera la Mauritanie en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, jeudi à Hurghada, en Égypte.

Malgré une défaite face à l’Égypte lors du dernier match de phase de poule (3-2), l’équipe du Maroc de beach soccer a décroché son billet pour les demi-finales. Les Marocains affronteront une équipe mauritanienne en grande forme, qui a fini en tête de son groupe. À la clé: une place en finale et une qualification pour la Coupe du Monde 2025.

المباراة القادمة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب موريتانيا لحساب نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية

🔜 The next match for our National Beach Soccer Team will be against Mauritania in the semi-finals of Africa Cup of Nations#DimaMaghrib 🇲🇦 | #BSAFCON2024 pic.twitter.com/J47htensKm

